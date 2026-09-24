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Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка

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Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка - фото 1
Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка - фото 2
Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка - фото 3
Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Юрий Лоза
Альбом (сингл)
Лучшее ч.1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка - фото 1
  • Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка - фото 2
  • Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка - фото 3
  • Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698828
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Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Юрий Лоза
Альбом (сингл)
Лучшее ч.1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Девочка Сегодня В Баре, Достала, Пора По Чуть-Чуть, Дядя-Швейцар, Утро С Похмелья, Визит, Прелюдия К Бабе Любе, Баба Люба, Памяти В.Высоцкого, Исполнительный Лист, Гараж, Над Деревней Клюевкой, Новый Год, Гнусная Песня, Так Я Устроен, Плот (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка

Сборник самых лучших песен, в которые вошли самые известные композиции, написанные автором за долгие годы своего творчества. Юрий Лоза- советский и российский певец, композитор, автор песен. Он играл и пел в разных группах, таких как Интеграл, Примус и Зодчие, но наибольшую известность получил как сольный исполнитель. Его самая популярная песня - "Плот" - была написана в 1983 году, но вышла на пластинке только в 1988 году. В 1990 году Юрий Лоза представил свой второй сольный альбом "Вся жизнь - дорога", который был отмечен журналом "Смена" среди лучших альбомов, бардов и композиторов года. В начале 1990-х годов Юрий Лоза работал администратором в рязанской филармонии, а затем основал свою студию звукозаписи и стал продюсером певицы Сюзанны.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Юрий Лоза
Альбом (сингл)
Лучшее ч.1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Девочка Сегодня В Баре, Достала, Пора По Чуть-Чуть, Дядя-Швейцар, Утро С Похмелья, Визит, Прелюдия К Бабе Любе, Баба Люба, Памяти В.Высоцкого, Исполнительный Лист, Гараж, Над Деревней Клюевкой, Новый Год, Гнусная Песня, Так Я Устроен, Плот (Live)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Сборник самых лучших песен, в которые вошли самые известные композиции, написанные автором за долгие годы своего творчества. Юрий Лоза- советский и российский певец, композитор, автор песен. Он играл и пел в разных группах, таких как Интеграл, Примус и Зодчие, но наибольшую известность получил как сольный исполнитель. Его самая популярная песня - "Плот" - была написана в 1983 году, но вышла на пластинке только в 1988 году. В 1990 году Юрий Лоза представил свой второй сольный альбом "Вся жизнь - дорога", который был отмечен журналом "Смена" среди лучших альбомов, бардов и композиторов года. В начале 1990-х годов Юрий Лоза работал администратором в рязанской филармонии, а затем основал свою студию звукозаписи и стал продюсером певицы Сюзанны.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Юрий Лоза - Лучшее ч.1 (Девочка Сегодня в Баре) (4680068803940) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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