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Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка

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Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка - фото 2
Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Тринити
Жанр
Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка - фото 1
  • Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка - фото 2
  • Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Тринити
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Мёртвые звёзды, Доска, God & Devil Inc., Страх, боль и слёзы, Ave Maria Тринити, Над пропастью во лжи!, Они убили Кенни, Кома, До десяти, От заката до рассвета, Тик, Улица роз!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка

2022 год был знаменателен празднованием 20-ти летнего юбилей группы СЛОТ – большой концертный тур, сборник лучших хитов и трибьют-альбом от коллег музыкантов. В 2023 году группа не сбавляет обороты – релизы и выступления продолжаются, из главного: группа сделала два масштабных столичных концерта с симфоническим оркестром! СЛОТ без всяких сомнений один из главных и важных героев отечественной альтернативной и шире – рок-сцены. Как повод вспомнить о том, что позволило группе получить это статус – переиздание на виниле пяти главных альбомов их дискографии.. СЛОТ «Тринити». Это альбом зацементировал успех предыдущей работы и подарил слушателям целый сонм хитов – «Мёртвые звёзды», «Они убили Кенни», «Доска», а также подтвердил звёздный статус СЛОТа. После этого альбома группа отправилась в свой первый масштабный тур.



Теги товара: Альтернативный рок

Отзывы о товаре Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Тринити
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Мёртвые звёзды, Доска, God & Devil Inc., Страх, боль и слёзы, Ave Maria Тринити, Над пропастью во лжи!, Они убили Кенни, Кома, До десяти, От заката до рассвета, Тик, Улица роз!
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
2022 год был знаменателен празднованием 20-ти летнего юбилей группы СЛОТ – большой концертный тур, сборник лучших хитов и трибьют-альбом от коллег музыкантов. В 2023 году группа не сбавляет обороты – релизы и выступления продолжаются, из главного: группа сделала два масштабных столичных концерта с симфоническим оркестром! СЛОТ без всяких сомнений один из главных и важных героев отечественной альтернативной и шире – рок-сцены. Как повод вспомнить о том, что позволило группе получить это статус – переиздание на виниле пяти главных альбомов их дискографии.. СЛОТ «Тринити». Это альбом зацементировал успех предыдущей работы и подарил слушателям целый сонм хитов – «Мёртвые звёзды», «Они убили Кенни», «Доска», а также подтвердил звёздный статус СЛОТа. После этого альбома группа отправилась в свой первый масштабный тур.


Теги товара: Альтернативный рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слот - Тринити (4680068801649) виниловая пластинка - стоимость товара 2460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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