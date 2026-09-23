Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка
Folksinger - переиздание третьего студийного альбома американского фолк-певца Дэйва Ван Ронка, выпущенного в 1962 году. Он содержит такие хиты, как He Was a Friend of Mine и Hang Me, Oh Hang Me. Релиз был записан известным звукоинженером джазовой музыки - Руди Ван Гелдером, который работал с такими музыкантами, как Букер Эрвин, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис, Джо Хендерсон, Фредди Хаббард и многими другими. Лимитированное издание представлено на черном 180-ти граммовом виниле содержит два бонусных трека. Дэвид Кеннет Ритц Ван Ронк - американский фолк-певец. Важная фигура в возрождении американской народной музыки и сцене Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке в 1960-х годах, он получил прозвище мэр Макдугал-стрит. Дэйв Ван Ронк начал свою карьеру в 1959 году с альбома Van Ronk Sings Ballads, Blues, and a Spiritual на лейбле Folkways. Хотя он имел короткоживущую фолк-рок группу под названием Hudson Dusters в середине 1960-х годов, большая часть его записей была сольными акустическими работами. А также Дэвид был наставником для многих начинающих певцов, таких как Боб Дилан, Том Пакстон, Фил Окс и другие. В декабре 1997 года Ван Ронк получил награду за жизненные достижения от Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP). А в 2004 посмертно награжден премией За жизненные достижения Всемирной ассоциацией народной музыки.
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