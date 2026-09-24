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Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка

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Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка - фото 1
Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
Four Years After
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659126
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111018532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
Four Years After
Жанр
Диско
Трек-лист
Bad Boy You, Baciami (Kiss Me), Daddy Daddy, Flight Of Fantasy, Body To Body, Macho Man, Silent Movie, A Love Song, Aliens (Remix '89)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка

Желаете приобщиться к эпохе зажигательной электронной музыки? Тогда не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Radiorama / Four Years After (1LP). Альбом "Four Years After" – это неповторимое творение итальянской группы Radiorama, которая стала одним из ключевых представителей евродиско и синти-поп в 80-х годах. Этот винил оживит воспоминания о культовом периоде музыкальной истории. Виниловая пластинка Radiorama / Four Years After (1LP) увлечет вас своим легким и танцевальным звучанием, воссоздавая атмосферу беззаботной энергии тех времен. Купить эту пластинку – значит открыть для себя истинное наследие электронной музыки.

Отзывы о товаре Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111018532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
Four Years After
Жанр
Диско
Трек-лист
Bad Boy You, Baciami (Kiss Me), Daddy Daddy, Flight Of Fantasy, Body To Body, Macho Man, Silent Movie, A Love Song, Aliens (Remix '89)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Желаете приобщиться к эпохе зажигательной электронной музыки? Тогда не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Radiorama / Four Years After (1LP). Альбом "Four Years After" – это неповторимое творение итальянской группы Radiorama, которая стала одним из ключевых представителей евродиско и синти-поп в 80-х годах. Этот винил оживит воспоминания о культовом периоде музыкальной истории. Виниловая пластинка Radiorama / Four Years After (1LP) увлечет вас своим легким и танцевальным звучанием, воссоздавая атмосферу беззаботной энергии тех времен. Купить эту пластинку – значит открыть для себя истинное наследие электронной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Radiorama - Four Years After (0194111018532) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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