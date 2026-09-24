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Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка

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Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 1
Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 2
Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 3
Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 4
Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Казачьи Песни
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 3
  • Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 4
  • Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706151
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344505261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Казачьи Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Песня красных конников, Кубанская казачья, Тётя Маня, Кандальная, Ой, дудари, дудари, Есаул молоденький, Жеребёнок, Романс генерала Чарноты, Песня коня цыганских кровей, Романс Най-Турса, Казачья, На Дону, на Доне
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Песня красных конников, Кубанская казачья, Тётя Маня, Кандальная, Ой, дудари, дудари, Есаул молоденький, Жеребёнок, Романс генерала Чарноты, Песня коня цыганских кровей, Романс Най-Турса, Казачья, На Дону, на Доне



Теги товара: Шансон, Цветной винил

Отзывы о товаре Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344505261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Казачьи Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Песня красных конников, Кубанская казачья, Тётя Маня, Кандальная, Ой, дудари, дудари, Есаул молоденький, Жеребёнок, Романс генерала Чарноты, Песня коня цыганских кровей, Романс Най-Турса, Казачья, На Дону, на Доне
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Песня красных конников, Кубанская казачья, Тётя Маня, Кандальная, Ой, дудари, дудари, Есаул молоденький, Жеребёнок, Романс генерала Чарноты, Песня коня цыганских кровей, Романс Най-Турса, Казачья, На Дону, на Доне


Теги товара: Шансон, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Александр Розенбаум - Казачьи Песни (Crystal Red) (4606344505261) виниловая пластинка - купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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