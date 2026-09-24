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Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка

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Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 1
Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 2
Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 3
Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 4
Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 5
Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
F5
Жанр
Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 1
  • Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 2
  • Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 3
  • Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 4
  • Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 5
  • Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804008]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
F5
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
F5, Манифест, Сумерки, Одинокие люди, Брейвик-шоу, R.I.P., Лего, Несовпадения, Рок-н-ролл мёртв, Чёрное на чёрном, Спам, Kill Me Baby One More Time, 2012, Тело, Улица Роз
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка

Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка



Теги товара: Альтернативный рок

Отзывы о товаре Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804008]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
F5
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
F5, Манифест, Сумерки, Одинокие люди, Брейвик-шоу, R.I.P., Лего, Несовпадения, Рок-н-ролл мёртв, Чёрное на чёрном, Спам, Kill Me Baby One More Time, 2012, Тело, Улица Роз
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка


Теги товара: Альтернативный рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слот - F5 (4680068804008) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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