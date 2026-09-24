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Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка

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Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка - фото 1
Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка - фото 2
Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка - фото 3
Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
До Свидания, Мальчики
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка - фото 1
  • Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка - фото 2
  • Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка - фото 3
  • Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696137
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
До Свидания, Мальчики
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Мальчики и море, Я ушёл за солнцем, Вальс, Мой младший брат, Маленький школьный оркестр Влюблённая, Танец на стадионе, Вечернее кафе, Девушка моей мечты, Играем вместе, Одинокие фонари, У тебя такие глаза, Последний романтик, Пара на скамейке, Ты уходишь как поезд, До свидания, мальчики
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка

Оригинальная музыка Микаэля Таривердиева из кинофильма “До Свидания, Мальчики”. Впервые издается на виниле.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
До Свидания, Мальчики
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Мальчики и море, Я ушёл за солнцем, Вальс, Мой младший брат, Маленький школьный оркестр Влюблённая, Танец на стадионе, Вечернее кафе, Девушка моей мечты, Играем вместе, Одинокие фонари, У тебя такие глаза, Последний романтик, Пара на скамейке, Ты уходишь как поезд, До свидания, мальчики
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Оригинальная музыка Микаэля Таривердиева из кинофильма “До Свидания, Мальчики”. Впервые издается на виниле.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микаэл Таривердиев - До Свидания, Мальчики (Clear) (4680068800949) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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