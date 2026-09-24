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Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка

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Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 1
Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 2
Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 3
Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 4
Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Garybaldi
Альбом (сингл)
Astrolabio
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 1
  • Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 2
  • Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 3
  • Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 4
  • Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711439
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Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка
4 080 руб.
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Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158017731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Garybaldi
Альбом (сингл)
Astrolabio
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cose Perdute B Sette?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка

Генуэзская группа Garybaldi берёт своё начало в 1965 году, когда гитарист Пьер Никколо «Бэмби» Фоссати вместе с Маурицио Кассинелли (ударные), Анджело Траверсо (бас-гитара) и Марко Дзоккедду (гитара) основали лейбл Gleemen, выпустивший в 1970 году одноимённый альбом: превосходный альбом, сохранивший определённые черты звучания 60-х, но в котором начал проявляться стиль Бэмби Фоссати в стиле Хедрикса. В 1971 году группа сменила название на Garybaldi, а в следующем году выпустила легендарный альбом «Nuda», сочетавший типичное звучание прогрессивного рока с гитарной игрой Фоссати, создав уникальную и значимую работу на итальянской прогрессивной рок-сцене. В 1973 году вышел «Astrolabio» — весьма необычный альбом, состоящий из двух длинных песен, по одной на каждой стороне, где много места отведено импровизации. Ещё один уникальный альбом, завершающий первый этап истории группы, продолжающей свою деятельность с перерывами и по сей день. Переиздан на прозрачном синем виниле.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158017731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Garybaldi
Альбом (сингл)
Astrolabio
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cose Perdute B Sette?
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Генуэзская группа Garybaldi берёт своё начало в 1965 году, когда гитарист Пьер Никколо «Бэмби» Фоссати вместе с Маурицио Кассинелли (ударные), Анджело Траверсо (бас-гитара) и Марко Дзоккедду (гитара) основали лейбл Gleemen, выпустивший в 1970 году одноимённый альбом: превосходный альбом, сохранивший определённые черты звучания 60-х, но в котором начал проявляться стиль Бэмби Фоссати в стиле Хедрикса. В 1971 году группа сменила название на Garybaldi, а в следующем году выпустила легендарный альбом «Nuda», сочетавший типичное звучание прогрессивного рока с гитарной игрой Фоссати, создав уникальную и значимую работу на итальянской прогрессивной рок-сцене. В 1973 году вышел «Astrolabio» — весьма необычный альбом, состоящий из двух длинных песен, по одной на каждой стороне, где много места отведено импровизации. Ещё один уникальный альбом, завершающий первый этап истории группы, продолжающей свою деятельность с перерывами и по сей день. Переиздан на прозрачном синем виниле.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Garybaldi - Astrolabio (coloured) (8016158017731) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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