Mark ’Oh - Greatest Hits & Remixes (0194111035973) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark ’Oh
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 711348
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3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111035973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark ’Oh
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
House
Трек-лист
Tears Don't Lie, Never Stop That Feeling 2001, Love Song, Fade To Grey, Droste, H?rst Du Mich, The Sparrows And The Nightingales, Rebirth, Randy (Never Stop That Feeling) (Westbam Remix), Tell Me (Alex Christensen Remix), Tears Don't Lie ( Hooligan Remix), Love Song (Ravers Nature Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mark ’Oh - Greatest Hits & Remixes (0194111035973) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tears Don't Lie, Never Stop That Feeling 2001, Love Song, Fade To Grey, Droste, H?rst Du Mich, The Sparrows And The Nightingales, Rebirth, Randy (Never Stop That Feeling) (Westbam Remix), Tell Me (Alex Christensen Remix), Tears Don't Lie ( Hooligan Remix), Love Song (Ravers Nature Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111035973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mark ’Oh
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
House
Трек-лист
Tears Don't Lie, Never Stop That Feeling 2001, Love Song, Fade To Grey, Droste, H?rst Du Mich, The Sparrows And The Nightingales, Rebirth, Randy (Never Stop That Feeling) (Westbam Remix), Tell Me (Alex Christensen Remix), Tears Don't Lie ( Hooligan Remix), Love Song (Ravers Nature Remix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tears Don't Lie, Never Stop That Feeling 2001, Love Song, Fade To Grey, Droste, H?rst Du Mich, The Sparrows And The Nightingales, Rebirth, Randy (Never Stop That Feeling) (Westbam Remix), Tell Me (Alex Christensen Remix), Tears Don't Lie ( Hooligan Remix), Love Song (Ravers Nature Remix)
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Mark ’Oh - Greatest Hits & Remixes (0194111035973) виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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