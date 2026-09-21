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Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт

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Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 1
Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 2
Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 3
Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 4
Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 5
Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 6
Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
9
  • Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710475
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х25х25
Вес, кг.
7.49

Описание товара Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт

Снегоуборочная техника Starwind — это надежное и эффективное решение для быстрой и удобной уборки снега на вашем участке. Данное устройство оснащено электрическим приводом и электрическим двигателем, что делает его экологически чистым и тихим в эксплуатации, идеально подходящим для использования в жилых районах. С шириной захвата 400 мм и высотой захвата 150 мм, эта снегоуборочная машина легко справляется с расчисткой свежевыпавшего снега, а её легкий вес — всего 6,5 кг — обеспечивает простоту в управлении и маневренность. Благодаря этому, уборка даже на небольших территориях станет быстрым и неутомительным процессом. Продукция бренда Starwind, родом из Китая, отличается своим современным технологическим подходом, высоким качеством сборки и вниманием к деталям. Это оборудование станет надёжным помощником в борьбе с зимними осадками, обеспечивая чистоту и безопасность вашего двора или дорожки.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
9
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Starwind — это надежное и эффективное решение для быстрой и удобной уборки снега на вашем участке. Данное устройство оснащено электрическим приводом и электрическим двигателем, что делает его экологически чистым и тихим в эксплуатации, идеально подходящим для использования в жилых районах. С шириной захвата 400 мм и высотой захвата 150 мм, эта снегоуборочная машина легко справляется с расчисткой свежевыпавшего снега, а её легкий вес — всего 6,5 кг — обеспечивает простоту в управлении и маневренность. Благодаря этому, уборка даже на небольших территориях станет быстрым и неутомительным процессом. Продукция бренда Starwind, родом из Китая, отличается своим современным технологическим подходом, высоким качеством сборки и вниманием к деталям. Это оборудование станет надёжным помощником в борьбе с зимними осадками, обеспечивая чистоту и безопасность вашего двора или дорожки.
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Доставка
Отзывы


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