Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт
Снегоуборочная техника Deko — незаменимый помощник в борьбе с заснеженными дорожками и дворами. Этот современный агрегат снабжен мощным электрическим двигателем на 2700 Вт, что обеспечивает его высокую эффективность и надежность в любых погодных условиях. Благодаря ширине захвата 580 мм и высоте захвата 300 мм, он с легкостью справляется с уборкой значительных объемов снега за короткое время. Конструкция Deko продумана до мелочей: ширина устройства составляет 48,7 см, высота — 37 см, а вес — всего 12,1 кг, что делает его простым в управлении и хранении. Наличие встроенной фары позволяет использовать снегоуборщик даже в условиях низкой освещенности, например, в ранние утренние часы или вечером. Родина бренда — Китай, что гарантирует высокое качество и инновационные решения в разработке техники. Снегоуборочная техника Deko — это сочетание мощности, эффективности и комфорта, необходимое для содержания вашей территории в идеальном порядке всю зиму.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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