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Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт

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Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 1
Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 2
Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 3
Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 4
Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 5
Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 6
Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
58
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Мощность электрического двигателя, л.с
3
Фары
Да
  • Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710492
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
58
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Мощность электрического двигателя, л.с
3
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
630 x 480 x 360 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х49х37
Вес, кг.
5.5

Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт

Снегоуборочная техника Deko — незаменимый помощник в борьбе с заснеженными дорожками и дворами. Этот современный агрегат снабжен мощным электрическим двигателем на 2700 Вт, что обеспечивает его высокую эффективность и надежность в любых погодных условиях. Благодаря ширине захвата 580 мм и высоте захвата 300 мм, он с легкостью справляется с уборкой значительных объемов снега за короткое время. Конструкция Deko продумана до мелочей: ширина устройства составляет 48,7 см, высота — 37 см, а вес — всего 12,1 кг, что делает его простым в управлении и хранении. Наличие встроенной фары позволяет использовать снегоуборщик даже в условиях низкой освещенности, например, в ранние утренние часы или вечером. Родина бренда — Китай, что гарантирует высокое качество и инновационные решения в разработке техники. Снегоуборочная техника Deko — это сочетание мощности, эффективности и комфорта, необходимое для содержания вашей территории в идеальном порядке всю зиму.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko ST2700R 2.7кВт




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
58
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Мощность электрического двигателя, л.с
3
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
630 x 480 x 360 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Deko — незаменимый помощник в борьбе с заснеженными дорожками и дворами. Этот современный агрегат снабжен мощным электрическим двигателем на 2700 Вт, что обеспечивает его высокую эффективность и надежность в любых погодных условиях. Благодаря ширине захвата 580 мм и высоте захвата 300 мм, он с легкостью справляется с уборкой значительных объемов снега за короткое время. Конструкция Deko продумана до мелочей: ширина устройства составляет 48,7 см, высота — 37 см, а вес — всего 12,1 кг, что делает его простым в управлении и хранении. Наличие встроенной фары позволяет использовать снегоуборщик даже в условиях низкой освещенности, например, в ранние утренние часы или вечером. Родина бренда — Китай, что гарантирует высокое качество и инновационные решения в разработке техники. Снегоуборочная техника Deko — это сочетание мощности, эффективности и комфорта, необходимое для содержания вашей территории в идеальном порядке всю зиму.
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Доставка
Отзывы


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