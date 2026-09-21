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Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Deko ST211-5

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Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 1
Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 2
Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 3
Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 4
Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 5
Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 6
Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 7
Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 8
Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
  • Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 7
  • Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 8
  • Снегоуборщик электрический Deko ST211-5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710480
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х20
Вес, кг.
5.34

Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST211-5

Снегоуборочная техника Deko представляет собой компактное и эффективное решение для уборки снега на небольших участках. Этот электрический агрегат, пришедший из Китая, отлично подойдет для очищения дорожек, тротуаров и небольших дворов. Обладая шириной в 20 см и высотой в 44 см, снегоуборщик станет отличным помощником в зимний период. Благодаря ширине захвата в 254 мм и высоте захвата в 160 мм, Deko быстро и эффективно справляется с уборкой свежевыпавшего снега. Устройство весит всего 5 кг, что делает его легким и удобным в использовании, особенно для неопытных пользователей. Отсутствие самоходности компенсируется маневренностью и простотой управления. Электрический двигатель гарантирует надежную и стабильную работу без необходимости использования топлива, что снижает уровень шума и делает эксплуатацию более экологичной. Снегоуборочная техника Deko станет ценным приобретением для тех, кто ищет доступное и удобное в использовании оборудование для поддержания порядка в зимнее время года.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko ST211-5




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Deko представляет собой компактное и эффективное решение для уборки снега на небольших участках. Этот электрический агрегат, пришедший из Китая, отлично подойдет для очищения дорожек, тротуаров и небольших дворов. Обладая шириной в 20 см и высотой в 44 см, снегоуборщик станет отличным помощником в зимний период. Благодаря ширине захвата в 254 мм и высоте захвата в 160 мм, Deko быстро и эффективно справляется с уборкой свежевыпавшего снега. Устройство весит всего 5 кг, что делает его легким и удобным в использовании, особенно для неопытных пользователей. Отсутствие самоходности компенсируется маневренностью и простотой управления. Электрический двигатель гарантирует надежную и стабильную работу без необходимости использования топлива, что снижает уровень шума и делает эксплуатацию более экологичной. Снегоуборочная техника Deko станет ценным приобретением для тех, кто ищет доступное и удобное в использовании оборудование для поддержания порядка в зимнее время года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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