Снегоуборщик электрический Deko ST211-5
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST211-5
Снегоуборочная техника Deko представляет собой компактное и эффективное решение для уборки снега на небольших участках. Этот электрический агрегат, пришедший из Китая, отлично подойдет для очищения дорожек, тротуаров и небольших дворов. Обладая шириной в 20 см и высотой в 44 см, снегоуборщик станет отличным помощником в зимний период. Благодаря ширине захвата в 254 мм и высоте захвата в 160 мм, Deko быстро и эффективно справляется с уборкой свежевыпавшего снега. Устройство весит всего 5 кг, что делает его легким и удобным в использовании, особенно для неопытных пользователей. Отсутствие самоходности компенсируется маневренностью и простотой управления. Электрический двигатель гарантирует надежную и стабильную работу без необходимости использования топлива, что снижает уровень шума и делает эксплуатацию более экологичной. Снегоуборочная техника Deko станет ценным приобретением для тех, кто ищет доступное и удобное в использовании оборудование для поддержания порядка в зимнее время года.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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