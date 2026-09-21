Снегоуборщик электрический Deko ST212-5
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST212-5
Снегоуборочная техника Deko – это надежное и функциональное устройство для эффективной уборки снега на небольших участках. Благодаря компактным габаритам и легкому весу всего в 5,6 кг, данная модель идеально подходит для использования в частных домах и на дачах, особенно в условиях ограниченного пространства. Устройство оснащено электрическим двигателем, что позволяет работать без использования топлива и обеспечивает низкий уровень шума. Отсутствие самоходности делает снегоуборщик простым в управлении и безопасным даже для пользователей без опыта. Ширина захвата в 254 мм и высота захвата в 160 мм позволяют быстро и эффективно справляться с уборкой свежевыпавшего снега. Общие габариты устройства – 38 см в ширину и 22 см в высоту – делают его удобным для хранения и транспортировки. Снегоуборщик Deko – это сочетание китайской инновационности и простоты, которое делает зимние хлопоты легкими и приятными.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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