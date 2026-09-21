Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с.
Снегоуборочная техника Starwind представляет собой надежное и мощное устройство, специально разработанное для эффективной и быстрой очистки снега в разнообразных условиях. Произведенная под брендом из Малайзии, эта модель сочетает в себе высокую производительность и современный дизайн. Основные характеристики: - Ширина: 52 см - Высота: 53 см - Вес: 24,5 кг Starwind оснащена бензиновым двигателем мощностью 3 лошадиные силы, что обеспечивает надежную работу при любых погодных условиях. Двигатель является четырехтактным, что гарантирует более плавную и долговечную эксплуатацию, а также меньший уровень шума и снижение выбросов в атмосферу. Объем топливного бака составляет 1,4 литра, что позволяет уверенно выполнять большие объемы работы без постоянных дозаправок. Ширина захвата снегоуборщика составляет 460 мм, а высота захвата — 270 мм, что делает его идеальным выбором для расчистки как узких проходов, так и более обширных площадей. Благодаря этим параметрам, устройство с легкостью справляется с большим объемом снега за короткий промежуток времени. Снегоуборочная техника Starwind — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и высокую производительность. С ним уборка снега станет легкой задачей, а результат работы будет радовать вас каждый раз.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 710 руб.8178 руб. в СплитСнегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 56...
-
В наличииЦена 40 580 руб.10145 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc,...
-
В наличииЦена 42 120 руб.10530 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, ...
-
В наличииЦена 46 950 руб.11738 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-762, 62 см, 7 лс, ...
-
В наличииЦена 47 590 руб.11898 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756E, электростарт...
-
В наличииЦена 48 920 руб.12230 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66, 66 см, 7 лс
-
В наличииЦена 50 530 руб.12633 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-762E, электростарт...
-
В наличииЦена 50 780 руб.12695 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72, 72 см, 7 лс
-
В наличииЦена 53 450 руб.13363 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростарт...
-
В наличииЦена 53 500 руб.13375 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-772E, электростарт...
-
В наличииЦена 58 920 руб.14730 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростарт...
-
В наличииЦена 63 680 руб.15920 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212...
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с.