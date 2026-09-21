Top.Mail.Ru
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
27
Дальность выброса снега
9
Объём топливного бака, л
1.4
Число тактов работы бензинового двигателя
4
  • Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710495
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
27
Дальность выброса снега
9
Объём топливного бака, л
1.4
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х51
Вес, кг.
30

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с.

Снегоуборочная техника Starwind представляет собой надежное и мощное устройство, специально разработанное для эффективной и быстрой очистки снега в разнообразных условиях. Произведенная под брендом из Малайзии, эта модель сочетает в себе высокую производительность и современный дизайн. Основные характеристики: - Ширина: 52 см - Высота: 53 см - Вес: 24,5 кг Starwind оснащена бензиновым двигателем мощностью 3 лошадиные силы, что обеспечивает надежную работу при любых погодных условиях. Двигатель является четырехтактным, что гарантирует более плавную и долговечную эксплуатацию, а также меньший уровень шума и снижение выбросов в атмосферу. Объем топливного бака составляет 1,4 литра, что позволяет уверенно выполнять большие объемы работы без постоянных дозаправок. Ширина захвата снегоуборщика составляет 460 мм, а высота захвата — 270 мм, что делает его идеальным выбором для расчистки как узких проходов, так и более обширных площадей. Благодаря этим параметрам, устройство с легкостью справляется с большим объемом снега за короткий промежуток времени. Снегоуборочная техника Starwind — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и высокую производительность. С ним уборка снега станет легкой задачей, а результат работы будет радовать вас каждый раз.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
27
Дальность выброса снега
9
Объём топливного бака, л
1.4
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Starwind представляет собой надежное и мощное устройство, специально разработанное для эффективной и быстрой очистки снега в разнообразных условиях. Произведенная под брендом из Малайзии, эта модель сочетает в себе высокую производительность и современный дизайн. Основные характеристики: - Ширина: 52 см - Высота: 53 см - Вес: 24,5 кг Starwind оснащена бензиновым двигателем мощностью 3 лошадиные силы, что обеспечивает надежную работу при любых погодных условиях. Двигатель является четырехтактным, что гарантирует более плавную и долговечную эксплуатацию, а также меньший уровень шума и снижение выбросов в атмосферу. Объем топливного бака составляет 1,4 литра, что позволяет уверенно выполнять большие объемы работы без постоянных дозаправок. Ширина захвата снегоуборщика составляет 460 мм, а высота захвата — 270 мм, что делает его идеальным выбором для расчистки как узких проходов, так и более обширных площадей. Благодаря этим параметрам, устройство с легкостью справляется с большим объемом снега за короткий промежуток времени. Снегоуборочная техника Starwind — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и высокую производительность. С ним уборка снега станет легкой задачей, а результат работы будет радовать вас каждый раз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...