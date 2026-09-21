Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт
Снегоуборщик электрический DEKO ST2500R, 46см, 2500Вт, 2 фары предназначен для уборки снега на участках, придомовых территориях и для расчистки пешеходных зон в частных хозяйствах. Небольшой вес и дополнительные колеса делают уборку более комфортной и быстрой. С помощью специальной рукоятки можно поворачивать желоб и осуществлять выброс снега в желаемом направлении. Снегоуборщик оснащен 2-мя фарами для работы в темное время суток. Для компактного хранения и транспортировки изделия предусмотрена складная рукоятка. Комплектация Ковш - 1 шт. Рукоятка (верхняя и нижняя) - 2 шт. Рычаг включения шнеков - 1 шт . Рукоятка поворота желоба (состоит из 2-х частей) - 1 шт. Колеса - 2 шт . Дефлектор - 1 шт. Держатель кабеля - 1 шт. Фиксатор кабеля - 2 шт. Шестигранный ключ - 1 шт. Крепежный комплект (крепежные винты - 6 шт, винты - 6 шт, скобы - 2 шт, штифты - 2 шт, шайбы - 6 шт) - 1 шт . Руководство по эксплуатации Коробка
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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