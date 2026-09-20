Снегоуборщик электрический Starwind EST-2000L 2кВт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Электростартер
да
Фары
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574233
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х70
Вес, кг.
16
Описание товара Снегоуборщик электрический Starwind EST-2000L 2кВт
Техника, позволяющая без особых трудозатрат справляться со снежными заносами на приусадебных участках. Благодаря электрическому приводу, аппарат легкий и достаточно компактный, что способствует большей маневренности при работе.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Техника, позволяющая без особых трудозатрат справляться со снежными заносами на приусадебных участках. Благодаря электрическому приводу, аппарат легкий и достаточно компактный, что способствует большей маневренности при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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