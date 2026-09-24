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Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)

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Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 1
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 2
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 3
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 4
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 5
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 6
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
25
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
3.1
Электростартер
нет
  • Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 1
  • Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 2
  • Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 3
  • Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 4
  • Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 5
  • Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 6
  • Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)
17 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
25
Регулировка положения снегозаборника
да
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
3.1
Электростартер
нет
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1170х520х960 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х1х0.52
Вес, кг.
17.3

Описание товара Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)

Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
25
Регулировка положения снегозаборника
да
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
3.1
Электростартер
нет
Фары
Да
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Габариты (Д*Ш*В)
1170х520х960 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - данный товар вы можете купить по цене 17030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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