Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
25
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
3.1
Электростартер
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб.
В наличии
Код товара: 712500
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Загружаем...
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Загружаем...
17 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
25
Регулировка положения снегозаборника
да
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
3.1
Электростартер
нет
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1170х520х960 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х1х0.52
Вес, кг.
17.3
Описание товара Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)
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Бренд
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
25
Регулировка положения снегозаборника
да
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
3.1
Электростартер
нет
Фары
Да
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Габариты (Д*Ш*В)
1170х520х960 мм
Страна производитель
Китай
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300) - данный товар вы можете купить по цене 17030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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