Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт
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Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Фары
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб.
В наличии
Код товара: 748087
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11 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х51
Вес, кг.
16.7
Описание товара Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт
Электрическая снегоуборочная машина Denzel ESB-460 мощностью 2 кВт предназначена для уборки легкого снега на ровных поверхностях: площадках, парковках, дорожках, тротуарах. Проста в управлении, не требует сложного технического обслуживания. Машина пригодится для уборки придомовой территории и загородного участка.
Преимущества
- Надежность — медная обмотка двигателя обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании.
- Встроенная система защиты — двигатель автоматически отключается при перегрузке, что предотвращает его выход из строя.
- Высокое качество исполнения — прочный шнек из армированной резины устойчив к деформациям и не повреждает деликатные покрытия очищаемых поверхностей.
- Двойная LED-фара — уборке снега не помешает даже темное время суток.
- Безопасность — двойная изоляция токопроводящих элементов защищает пользователя от электротравм.
- Удобное управление — регулировка положения выпускного желоба и угла наклона дефлектора позволяет установить желаемое направление выброса снега и его дальность (до 6 м).
- Экологичность — машина работает без шума и вредных выхлопов.
- Комфортная работа — мягкая рукоятка с термоизолирующим покрытием из вспененного материала эффективно поглощает вибрации и позволяет работать без перчаток.
- Удобное перемещение — снегоуборочная машина имеет компактные размеры, на корпусе имеется ручка для транспортировки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Электрическая снегоуборочная машина Denzel ESB-460 мощностью 2 кВт предназначена для уборки легкого снега на ровных поверхностях: площадках, парковках, дорожках, тротуарах. Проста в управлении, не требует сложного технического обслуживания. Машина пригодится для уборки придомовой территории и загородного участка.
Преимущества
- Надежность — медная обмотка двигателя обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании.
- Встроенная система защиты — двигатель автоматически отключается при перегрузке, что предотвращает его выход из строя.
- Высокое качество исполнения — прочный шнек из армированной резины устойчив к деформациям и не повреждает деликатные покрытия очищаемых поверхностей.
- Двойная LED-фара — уборке снега не помешает даже темное время суток.
- Безопасность — двойная изоляция токопроводящих элементов защищает пользователя от электротравм.
- Удобное управление — регулировка положения выпускного желоба и угла наклона дефлектора позволяет установить желаемое направление выброса снега и его дальность (до 6 м).
- Экологичность — машина работает без шума и вредных выхлопов.
- Комфортная работа — мягкая рукоятка с термоизолирующим покрытием из вспененного материала эффективно поглощает вибрации и позволяет работать без перчаток.
- Удобное перемещение — снегоуборочная машина имеет компактные размеры, на корпусе имеется ручка для транспортировки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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