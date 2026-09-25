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Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт

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Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 1
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 2
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 3
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 4
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 5
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 6
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 7
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 8
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 9
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 10
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 11
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 12
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 13
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 14
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 15
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 16
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 17
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 18
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Фары
Да
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 1
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 2
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 3
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 4
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 5
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 6
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 7
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 8
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 9
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 10
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 11
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 12
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 13
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 14
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 15
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 16
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 17
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 18
  • Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб. 
Начислим 185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748087
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт
11 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х51
Вес, кг.
16.7

Описание товара Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт

Электрическая снегоуборочная машина Denzel ESB-460 мощностью 2 кВт предназначена для уборки легкого снега на ровных поверхностях: площадках, парковках, дорожках, тротуарах. Проста в управлении, не требует сложного технического обслуживания. Машина пригодится для уборки придомовой территории и загородного участка.

Преимущества

  • Надежность — медная обмотка двигателя обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании.
  • Встроенная система защиты — двигатель автоматически отключается при перегрузке, что предотвращает его выход из строя.
  • Высокое качество исполнения — прочный шнек из армированной резины устойчив к деформациям и не повреждает деликатные покрытия очищаемых поверхностей.
  • Двойная LED-фара — уборке снега не помешает даже темное время суток.
  • Безопасность — двойная изоляция токопроводящих элементов защищает пользователя от электротравм.
  • Удобное управление — регулировка положения выпускного желоба и угла наклона дефлектора позволяет установить желаемое направление выброса снега и его дальность (до 6 м).
  • Экологичность — машина работает без шума и вредных выхлопов.
  • Комфортная работа — мягкая рукоятка с термоизолирующим покрытием из вспененного материала эффективно поглощает вибрации и позволяет работать без перчаток.
  • Удобное перемещение — снегоуборочная машина имеет компактные размеры, на корпусе имеется ручка для транспортировки.

Отзывы о товаре Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Электрическая снегоуборочная машина Denzel ESB-460 мощностью 2 кВт предназначена для уборки легкого снега на ровных поверхностях: площадках, парковках, дорожках, тротуарах. Проста в управлении, не требует сложного технического обслуживания. Машина пригодится для уборки придомовой территории и загородного участка.

Преимущества

  • Надежность — медная обмотка двигателя обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании.
  • Встроенная система защиты — двигатель автоматически отключается при перегрузке, что предотвращает его выход из строя.
  • Высокое качество исполнения — прочный шнек из армированной резины устойчив к деформациям и не повреждает деликатные покрытия очищаемых поверхностей.
  • Двойная LED-фара — уборке снега не помешает даже темное время суток.
  • Безопасность — двойная изоляция токопроводящих элементов защищает пользователя от электротравм.
  • Удобное управление — регулировка положения выпускного желоба и угла наклона дефлектора позволяет установить желаемое направление выброса снега и его дальность (до 6 м).
  • Экологичность — машина работает без шума и вредных выхлопов.
  • Комфортная работа — мягкая рукоятка с термоизолирующим покрытием из вспененного материала эффективно поглощает вибрации и позволяет работать без перчаток.
  • Удобное перемещение — снегоуборочная машина имеет компактные размеры, на корпусе имеется ручка для транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая снегоуборочная машина DENZEL 97634, ESB-460, 2 кВт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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