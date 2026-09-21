Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710484
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Габариты (Д*Ш*В)
500х215х370 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х22
Вес, кг.
5.94
Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST20, 20В, 2*5.0Ач предназначен для уборки небольших территорий от снега. Снегоуборщик имеет сниженный уровень шума и не загрязняет окружающую среду. Основная и дополнительная ручки способствуют лучшему удержанию устройства. Шнек из высокопрочного пластика не царапает декоративные покрытия. Аккумулятор, поставляемый в комплекте, обладает повышенной токоотдачей.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Габариты (Д*Ш*В)
500х215х370 мм
Страна производитель
Китай
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST20, 20В, 2*5.0Ач предназначен для уборки небольших территорий от снега. Снегоуборщик имеет сниженный уровень шума и не загрязняет окружающую среду. Основная и дополнительная ручки способствуют лучшему удержанию устройства. Шнек из высокопрочного пластика не царапает декоративные покрытия. Аккумулятор, поставляемый в комплекте, обладает повышенной токоотдачей.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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