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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Электростартер
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
11 630 руб.
12 500
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579427
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Описание товара Снегоуборщик электрический Starwind EST-2000 2кВт
Электрический снегоуборщик STARWIND EST-2000 поможет оперативно очистить от снежного покрова придомовую территорию, автомобильную парковку, тротуары или дорожки. Снегоуборщик предназначен для бытового использования и работает от электрической сети 230 В. Модель STARWIND EST-2000 оснащена электродвигателем в 2000 Вт с числом оборотов до 2000 об/мин – это обеспечивает выброс снега на расстояние до 9 м. Ширина захвата снега – 46 см, высота захвата снега – 30.5 см. Благодаря поворотному пластиковому желобу, Вы можете регулировать направление выброса снега до 180 градусов в нужную сторону. Снегоуборочная машина STARWIND оснащена эргономичной прорезиненной рукояткой для комфортной и удобной работы, а также защитой от случайного запуска для безопасной эксплуатации. STARWIND EST-2000 оснащена колесами для легкого перемещения, а рукоятку прибора можно сложить для компактного хранения. Шнек снегоуборочной машины изготовлен из усиленного пластика, устойчивого к механическим повреждениям, перепадам температуры и коррозии. . Сделайте уборку снега быстрой и легкой со снегоуборочной машиной STARWIND.
Электрический снегоуборщик STARWIND EST-2000 поможет оперативно очистить от снежного покрова придомовую территорию, автомобильную парковку, тротуары или дорожки. Снегоуборщик предназначен для бытового использования и работает от электрической сети 230 В. Модель STARWIND EST-2000 оснащена электродвигателем в 2000 Вт с числом оборотов до 2000 об/мин – это обеспечивает выброс снега на расстояние до 9 м. Ширина захвата снега – 46 см, высота захвата снега – 30.5 см. Благодаря поворотному пластиковому желобу, Вы можете регулировать направление выброса снега до 180 градусов в нужную сторону. Снегоуборочная машина STARWIND оснащена эргономичной прорезиненной рукояткой для комфортной и удобной работы, а также защитой от случайного запуска для безопасной эксплуатации. STARWIND EST-2000 оснащена колесами для легкого перемещения, а рукоятку прибора можно сложить для компактного хранения. Шнек снегоуборочной машины изготовлен из усиленного пластика, устойчивого к механическим повреждениям, перепадам температуры и коррозии. . Сделайте уборку снега быстрой и легкой со снегоуборочной машиной STARWIND.
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