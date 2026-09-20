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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
18
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Электростартер
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579428
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Описание товара Снегоуборщик электрический Starwind EST-1600 1.6кВт
Электрический снегоуборщик STARWIND EST-1600 предназначен для быстрой уборки снега с придомовой территории, места для автомобиля, тротуаров и дорожек. Снегоуборщик работает от стандартной электрической сети 230 В. Модель STARWIND EST-1600 оснащена электродвигателем в 1600 Вт с числом оборотов до 2000 об/мин – что обеспечивает выброс снега на расстояние до 4 м. Ширина захвата снега – 40 см, высота захвата снега – 18 см. Благодаря поворотному пластиковому желобу, Вы можете регулировать направление выброса снега до 180 градусов. Снегоуборочная машина STARWIND оснащена эргономичной рукояткой для комфортной и безопасной эксплуатации, а также защитой от случайного запуска. STARWIND EST-1600 имеет колеса для легкого перемещения, а рукоятку прибора можно сложить для компактного хранения. Шнек снегоуборочной машины изготовлен из армированной резины, устойчивой к механическим повреждениям, перепадам температуры и коррозии. . Сделайте уборку снега быстрой и легкой со снегоуборочной машиной STARWIND.
Электрический снегоуборщик STARWIND EST-1600 предназначен для быстрой уборки снега с придомовой территории, места для автомобиля, тротуаров и дорожек. Снегоуборщик работает от стандартной электрической сети 230 В. Модель STARWIND EST-1600 оснащена электродвигателем в 1600 Вт с числом оборотов до 2000 об/мин – что обеспечивает выброс снега на расстояние до 4 м. Ширина захвата снега – 40 см, высота захвата снега – 18 см. Благодаря поворотному пластиковому желобу, Вы можете регулировать направление выброса снега до 180 градусов. Снегоуборочная машина STARWIND оснащена эргономичной рукояткой для комфортной и безопасной эксплуатации, а также защитой от случайного запуска. STARWIND EST-1600 имеет колеса для легкого перемещения, а рукоятку прибора можно сложить для компактного хранения. Шнек снегоуборочной машины изготовлен из армированной резины, устойчивой к механическим повреждениям, перепадам температуры и коррозии. . Сделайте уборку снега быстрой и легкой со снегоуборочной машиной STARWIND.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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