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Наушники Redragon ZEUS X (70800) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Redragon ZEUS X (70800) White

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Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 5
Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 6
Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 7
Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 8
Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 1
  • Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 2
  • Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 3
  • Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 4
  • Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 5
  • Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 6
  • Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 7
  • Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 8
  • Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708361
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Redragon ZEUS X (70800) White
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
18х18х8
Вес, г.
250

Описание товара Наушники Redragon ZEUS X (70800) White

Проводные наушники Redragon Zeus X RGB белого цвета имеют закрытый дизайн, мягкие амбушюры и регулируемое оголовье. Наушники изолируют от внешнего шума и позволяют погрузиться в игровой процесс или прослушивание музыки. Звуковая схема 7.1 Virtual выдает объемный звук, который помогает точно определять положение источников звука в игре. Наушники совместимы с Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Закрытые наушники плотно облегают уши и создают герметичное пространство для звука, что предотвращает утечку звуков наружу. Redragon Zeus X RGB воспроизводят широкий спектр частот от 50 Гц до 20 кГц. Импеданс 64 Ом обеспечивает баланс между мощностью и чувствительностью. Двухметровый кабель в тканевой оплетке защищен от перегибов и повреждений. Настраиваемая светодиодная подсветка создает атмосферу в игровом процессе. Подвижный микрофон с функцией шумоподавления и ветрозащитой предоставляет чистое общение в игровых чатах и голосовых звонках. Встроенный регулятор громкости позволяет настроить уровень звука под свои предпочтения.

Отзывы о товаре Наушники Redragon ZEUS X (70800) White




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Проводные наушники Redragon Zeus X RGB белого цвета имеют закрытый дизайн, мягкие амбушюры и регулируемое оголовье. Наушники изолируют от внешнего шума и позволяют погрузиться в игровой процесс или прослушивание музыки. Звуковая схема 7.1 Virtual выдает объемный звук, который помогает точно определять положение источников звука в игре. Наушники совместимы с Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Закрытые наушники плотно облегают уши и создают герметичное пространство для звука, что предотвращает утечку звуков наружу. Redragon Zeus X RGB воспроизводят широкий спектр частот от 50 Гц до 20 кГц. Импеданс 64 Ом обеспечивает баланс между мощностью и чувствительностью. Двухметровый кабель в тканевой оплетке защищен от перегибов и повреждений. Настраиваемая светодиодная подсветка создает атмосферу в игровом процессе. Подвижный микрофон с функцией шумоподавления и ветрозащитой предоставляет чистое общение в игровых чатах и голосовых звонках. Встроенный регулятор громкости позволяет настроить уровень звука под свои предпочтения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Redragon ZEUS X (70800) White - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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