Наушники Redragon ZEUS X (70800) White
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Характеристики
Описание товара Наушники Redragon ZEUS X (70800) White
Проводные наушники Redragon Zeus X RGB белого цвета имеют закрытый дизайн, мягкие амбушюры и регулируемое оголовье. Наушники изолируют от внешнего шума и позволяют погрузиться в игровой процесс или прослушивание музыки. Звуковая схема 7.1 Virtual выдает объемный звук, который помогает точно определять положение источников звука в игре. Наушники совместимы с Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Закрытые наушники плотно облегают уши и создают герметичное пространство для звука, что предотвращает утечку звуков наружу. Redragon Zeus X RGB воспроизводят широкий спектр частот от 50 Гц до 20 кГц. Импеданс 64 Ом обеспечивает баланс между мощностью и чувствительностью. Двухметровый кабель в тканевой оплетке защищен от перегибов и повреждений. Настраиваемая светодиодная подсветка создает атмосферу в игровом процессе. Подвижный микрофон с функцией шумоподавления и ветрозащитой предоставляет чистое общение в игровых чатах и голосовых звонках. Встроенный регулятор громкости позволяет настроить уровень звука под свои предпочтения.
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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