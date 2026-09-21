Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A)
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Характеристики
Описание товара Наушники QCY AilyBuds Pro White (BH23HT10A)
Представляем вам наушники QCY — идеальное сочетание функциональности и современного дизайна в белом цвете. Эти беспроводные вкладыши подарят вам свободу движения благодаря Bluetooth-соединению, обеспечивая стабильное и качественное звучание. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и принимать вызовы в любом месте. Тип конструкции в форме вкладышей гарантирует удобную и надежную посадку, не вызывая дискомфорта при длительном использовании. Благодаря активной системе шумоподавления, наушники QCY обеспечивают чистоту и глубину звучания, устраняя внешние помехи и позволяя полностью погрузиться в мир аудио. С сопротивлением 32? устройства характеризуются богатым и сбалансированным звуком. Наушники QCY обеспечивают до 5,5 часов работы на одном заряде, а в комплекте с зарядным кейсом общее время автономной работы достигает 30 часов. Это делает их идеальным выбором для длительных поездок и ежедневного использования. Откройте для себя новое измерение аудиопереживаний с наушниками QCY — вашим надежным спутником на каждый день.
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