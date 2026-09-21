Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702316
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол,кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
115
Описание товара Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A)
Наушники BH23HT10A имеют адаптивное активное шумоподавление (Adaptive ANC), которое позволит устройству подстроится к Вашим ушам и способу ношения, динамически корректируя параметры для достижения лучшей производительности. Блютуз наушники беспроводные имеет несколько режимов активного шумоподавления, что способствует тихой работе, где бы вы ни находились. Эффективное подавление всех типов шума даст возможность немедленно погрузиться в захватывающий мир музыки.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол,кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Наушники BH23HT10A имеют адаптивное активное шумоподавление (Adaptive ANC), которое позволит устройству подстроится к Вашим ушам и способу ношения, динамически корректируя параметры для достижения лучшей производительности. Блютуз наушники беспроводные имеет несколько режимов активного шумоподавления, что способствует тихой работе, где бы вы ни находились. Эффективное подавление всех типов шума даст возможность немедленно погрузиться в захватывающий мир музыки.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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