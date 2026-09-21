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Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) купить с доставкой в Москве
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Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A)

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Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) - фото 1
Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) - фото 2
Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) - фото 3
Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) - фото 1
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) - фото 2
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) - фото 3
  • Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702316
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол,кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
115

Описание товара Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A)

Наушники BH23HT10A имеют адаптивное активное шумоподавление (Adaptive ANC), которое позволит устройству подстроится к Вашим ушам и способу ношения, динамически корректируя параметры для достижения лучшей производительности. Блютуз наушники беспроводные имеет несколько режимов активного шумоподавления, что способствует тихой работе, где бы вы ни находились. Эффективное подавление всех типов шума даст возможность немедленно погрузиться в захватывающий мир музыки.

Отзывы о товаре Наушники QCY AilyBuds Pro Black (BH23HT10A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол,кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники BH23HT10A имеют адаптивное активное шумоподавление (Adaptive ANC), которое позволит устройству подстроится к Вашим ушам и способу ношения, динамически корректируя параметры для достижения лучшей производительности. Блютуз наушники беспроводные имеет несколько режимов активного шумоподавления, что способствует тихой работе, где бы вы ни находились. Эффективное подавление всех типов шума даст возможность немедленно погрузиться в захватывающий мир музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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