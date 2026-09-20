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Наушники Redragon ZEUS X чёрная купить с доставкой в Москве
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Наушники Redragon ZEUS X чёрная

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 1
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 2
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 3
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 4
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 5
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  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 7
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 8
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 9
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 10
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 11
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 12
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 13
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 14
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 15
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 16
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 17
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 18
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 19
  • Наушники Redragon ZEUS X чёрная - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653020
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Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Размеры в упаковке, см
27х20х10
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Redragon ZEUS X чёрная

Игровые наушники с микрофоном ZeusxRGB, объемный звук 7.1, USB:. Обновленная модель популярной серии Zeus. Модель унаследовала лучшее от предшественника и приобрела новый дизайн. Универсальная игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, чувствительным съемным микрофоном с шумоподавлением и мягкими амбушюрами из протеиновой пены. Совместима практически с любыми устройствами - ПК, PS4, XBOX one, Nintendo switch. Совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми консолями, смартфонами, планшетами. Виртуальный объемный звук 7.1: Система обработки звука имитирует работу 7 колонок и сабвуфера, расположенных с разных сторон, создавая точную среду объемного звучания и позволяя полностью погрузиться в мир игры.

Отзывы о товаре Наушники Redragon ZEUS X чёрная




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Описание
Игровые наушники с микрофоном ZeusxRGB, объемный звук 7.1, USB:. Обновленная модель популярной серии Zeus. Модель унаследовала лучшее от предшественника и приобрела новый дизайн. Универсальная игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, чувствительным съемным микрофоном с шумоподавлением и мягкими амбушюрами из протеиновой пены. Совместима практически с любыми устройствами - ПК, PS4, XBOX one, Nintendo switch. Совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми консолями, смартфонами, планшетами. Виртуальный объемный звук 7.1: Система обработки звука имитирует работу 7 колонок и сабвуфера, расположенных с разных сторон, создавая точную среду объемного звучания и позволяя полностью погрузиться в мир игры.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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