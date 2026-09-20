Наушники Redragon ZEUS X чёрная
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Характеристики
Описание товара Наушники Redragon ZEUS X чёрная
Игровые наушники с микрофоном ZeusxRGB, объемный звук 7.1, USB:. Обновленная модель популярной серии Zeus. Модель унаследовала лучшее от предшественника и приобрела новый дизайн. Универсальная игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, чувствительным съемным микрофоном с шумоподавлением и мягкими амбушюрами из протеиновой пены. Совместима практически с любыми устройствами - ПК, PS4, XBOX one, Nintendo switch. Совместимость с ПК, ноутбуками, игровыми консолями, смартфонами, планшетами. Виртуальный объемный звук 7.1: Система обработки звука имитирует работу 7 колонок и сабвуфера, расположенных с разных сторон, создавая точную среду объемного звучания и позволяя полностью погрузиться в мир игры.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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