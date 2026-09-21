Chris De Burgh - 50 (8717931350389) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chris De Burgh
Альбом (сингл)
50
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708176
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Характеристики
Бренд
Telamo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Telamo
Barcode
[8717931350389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chris De Burgh
Альбом (сингл)
50
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Satin Green Shutters, Spanish Train, In A Country Churchyard, The Girl With April In Her Eyes, The Traveller, Don't Pay The Ferryman, Transmission Ends, The Leader, The Vision, What About Me?, The Simple Truth, Where We Will Be Going, Up Here In Heaven, Discovery, It's Me, And I'm Ready To Go, Love Of The Heart Divine, Bal Masque, Here For You, The Grace Of A Dancer, Greater Love, Tender Hands, The Keeper Of The Keys, Cry No More, Legacy, Be My Valentine, On This Day, It' Never Too Late, The Lad
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chris De Burgh - 50 (8717931350389) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Satin Green Shutters, Spanish Train, In A Country Churchyard, The Girl With April In Her Eyes, The Traveller, Don't Pay The Ferryman, Transmission Ends, The Leader, The Vision, What About Me?, The Simple Truth, Where We Will Be Going, Up Here In Heaven, Discovery, It's Me, And I'm Ready To Go, Love Of The Heart Divine, Bal Masque, Here For You, The Grace Of A Dancer, Greater Love, Tender Hands, The Keeper Of The Keys, Cry No More, Legacy, Be My Valentine, On This Day, It' Never Too Late, The Lady In Red (Film Version), Goodnight
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Telamo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Telamo
Barcode
[8717931350389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chris De Burgh
Альбом (сингл)
50
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Satin Green Shutters, Spanish Train, In A Country Churchyard, The Girl With April In Her Eyes, The Traveller, Don't Pay The Ferryman, Transmission Ends, The Leader, The Vision, What About Me?, The Simple Truth, Where We Will Be Going, Up Here In Heaven, Discovery, It's Me, And I'm Ready To Go, Love Of The Heart Divine, Bal Masque, Here For You, The Grace Of A Dancer, Greater Love, Tender Hands, The Keeper Of The Keys, Cry No More, Legacy, Be My Valentine, On This Day, It' Never Too Late, The Lad
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Satin Green Shutters, Spanish Train, In A Country Churchyard, The Girl With April In Her Eyes, The Traveller, Don't Pay The Ferryman, Transmission Ends, The Leader, The Vision, What About Me?, The Simple Truth, Where We Will Be Going, Up Here In Heaven, Discovery, It's Me, And I'm Ready To Go, Love Of The Heart Divine, Bal Masque, Here For You, The Grace Of A Dancer, Greater Love, Tender Hands, The Keeper Of The Keys, Cry No More, Legacy, Be My Valentine, On This Day, It' Never Too Late, The Lady In Red (Film Version), Goodnight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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