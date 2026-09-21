Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Matte Black
Портативная акустика Tronsmart — это идеальное сочетание компактности и мощности, предлагающее пользователям качественное звуковое сопровождение в любых условиях. Эта черная колонка обладает стильным и современным дизайном, выполненным из прочного пластика, и отличается невероятной легкостью — всего 0,291 кг. Несмотря на свои компактные размеры, устройство обеспечивает мощный звук с максимальной выходной мощностью 8 Вт. Колонка представляет собой монофоническую акустическую систему с одним динамиком и одной полосой. Ориентированная на удобство и портативность, она питается от аккумулятора и может заряжаться через USB, что делает ее идеальным спутником в путешествиях и активном отдыхе. Одного заряда хватает на впечатляющие 20 часов непрерывного воспроизведения музыки. Tronsmart поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, что позволяет легко подключиться к смартфону или любому другому совместимому устройству. Однако в конструкции нет разъема для карт памяти, дисплея и линейного AUX входа, что делает ее простой и интуитивно понятной в использовании. Это надежное решение для тех, кто ищет портативное и функциональное аудиоустройство для ежедневного использования.
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