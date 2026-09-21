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Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue

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Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue - фото 1
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue - фото 2
Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue - фото 1
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue - фото 2
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708025
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Характеристики

Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue

Портативная акустика Tronsmart — это идеальное решение для тех, кто ищет компактное и мощное устройство для воспроизведения музыки в любых условиях. Эта колонка обладает стильным дизайном в синем цвете и выполнена из качественного пластика, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Портативная колонка оснащена мощным динамиком с 8 Вт, что обеспечивает чистоту и насыщенность звучания в моно формате. Несмотря на свои небольшие размеры и вес в 0,29 кг, Tronsmart предлагает великолепное звучание, которое способно заполнить звуком любую небольшую комнату или создать атмосферу на открытом воздухе. Одним из главных преимуществ этого устройства является высокая емкость аккумулятора — 2000 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой на протяжении длительного времени без необходимости частых подзарядок. Питание производится от аккумулятора, поэтому колонку можно взять с собой в поездку или на прогулку. Беспроводная связь осуществляется через обновленную и надежную версию Bluetooth 5.3, которая гарантирует стабильное соединение и качественную передачу звука. Для большего удобства Tronsmart располагает USB-портом, что расширяет возможности подключения. Это двухполосное устройство делает процесс прослушивания музыки простым и удобным, удовлетворяя требованиям современных меломанов. Если вы ищете компактное и функциональное устройство без излишних деталей, портативная акустика Tronsmart станет вашим идеальным спутником.

Отзывы о товаре Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue




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Характеристики
Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Развернуть
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
20
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Tronsmart — это идеальное решение для тех, кто ищет компактное и мощное устройство для воспроизведения музыки в любых условиях. Эта колонка обладает стильным дизайном в синем цвете и выполнена из качественного пластика, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Портативная колонка оснащена мощным динамиком с 8 Вт, что обеспечивает чистоту и насыщенность звучания в моно формате. Несмотря на свои небольшие размеры и вес в 0,29 кг, Tronsmart предлагает великолепное звучание, которое способно заполнить звуком любую небольшую комнату или создать атмосферу на открытом воздухе. Одним из главных преимуществ этого устройства является высокая емкость аккумулятора — 2000 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой на протяжении длительного времени без необходимости частых подзарядок. Питание производится от аккумулятора, поэтому колонку можно взять с собой в поездку или на прогулку. Беспроводная связь осуществляется через обновленную и надежную версию Bluetooth 5.3, которая гарантирует стабильное соединение и качественную передачу звука. Для большего удобства Tronsmart располагает USB-портом, что расширяет возможности подключения. Это двухполосное устройство делает процесс прослушивания музыки простым и удобным, удовлетворяя требованиям современных меломанов. Если вы ищете компактное и функциональное устройство без излишних деталей, портативная акустика Tronsmart станет вашим идеальным спутником.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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