Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Tronsmart Mirtune H1 Steel Blue
Портативная акустика Tronsmart — это идеальное решение для тех, кто ищет компактное и мощное устройство для воспроизведения музыки в любых условиях. Эта колонка обладает стильным дизайном в синем цвете и выполнена из качественного пластика, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Портативная колонка оснащена мощным динамиком с 8 Вт, что обеспечивает чистоту и насыщенность звучания в моно формате. Несмотря на свои небольшие размеры и вес в 0,29 кг, Tronsmart предлагает великолепное звучание, которое способно заполнить звуком любую небольшую комнату или создать атмосферу на открытом воздухе. Одним из главных преимуществ этого устройства является высокая емкость аккумулятора — 2000 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой на протяжении длительного времени без необходимости частых подзарядок. Питание производится от аккумулятора, поэтому колонку можно взять с собой в поездку или на прогулку. Беспроводная связь осуществляется через обновленную и надежную версию Bluetooth 5.3, которая гарантирует стабильное соединение и качественную передачу звука. Для большего удобства Tronsmart располагает USB-портом, что расширяет возможности подключения. Это двухполосное устройство делает процесс прослушивания музыки простым и удобным, удовлетворяя требованиям современных меломанов. Если вы ищете компактное и функциональное устройство без излишних деталей, портативная акустика Tronsmart станет вашим идеальным спутником.
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