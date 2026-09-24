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Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка

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Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка - фото 1
Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707969
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка

Издание 2014 года на чёрном виниле. Out of Reach это десятый студийный альбом немецкой краут-рок группы Can, первоначально был издан в 1978 году на Harvest Records. Данное издание - Spoon Records, при посредстве Mute.

Отзывы о товаре Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Издание 2014 года на чёрном виниле. Out of Reach это десятый студийный альбом немецкой краут-рок группы Can, первоначально был издан в 1978 году на Harvest Records. Данное издание - Spoon Records, при посредстве Mute.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Out Of Reach (4015887005112) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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