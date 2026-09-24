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Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка

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Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 1
Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 2
Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 3
Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 4
Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 5
Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 6
Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 7
Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
BLACKFIELD
Альбом (сингл)
V
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 1
  • Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 2
  • Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 3
  • Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 4
  • Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 5
  • Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 6
  • Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 7
  • Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
BLACKFIELD
Альбом (сингл)
V
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Drop In The Ocean, Family Man, How Was Your Ride ?, Well Never Be Apart, Sorrys, Life Is An Ocean, Lately, October, The Jackal, Salt Water, Undercover Heart, Lonely Soul, From 44 To 48
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка

Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
BLACKFIELD
Альбом (сингл)
V
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Drop In The Ocean, Family Man, How Was Your Ride ?, Well Never Be Apart, Sorrys, Life Is An Ocean, Lately, October, The Jackal, Salt Water, Undercover Heart, Lonely Soul, From 44 To 48
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blackfield - V (0802644819013) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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