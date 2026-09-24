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Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка

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Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка - фото 1
Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandon Flowers
Альбом (сингл)
Flamingo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка - фото 1
  • Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602527474540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandon Flowers
Альбом (сингл)
Flamingo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Welcome To Fabulous Las Vegas, Only The Young, Hard Enough, Jilted Lovers & Broken Hearts, Playing With Fire Was It Something I Saidx, Magdalena, Crossfire, On The Floor, Swallow It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка

Flamingo - дебютный сольный альбом американского певца и автора песен Brandonа Flowersа.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602527474540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandon Flowers
Альбом (сингл)
Flamingo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Welcome To Fabulous Las Vegas, Only The Young, Hard Enough, Jilted Lovers & Broken Hearts, Playing With Fire Was It Something I Saidx, Magdalena, Crossfire, On The Floor, Swallow It
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Flamingo - дебютный сольный альбом американского певца и автора песен Brandonа Flowersа.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brandon Flowers - Flamingo (0602527474540) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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