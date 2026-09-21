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Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White

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Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 1
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 2
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 3
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 4
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 5
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 6
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 7
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 8
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 9
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 10
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 11
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 12
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 13
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 14
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 15
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 16
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 17
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 18
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 19
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 20
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 21
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 22
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 23
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 24
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 25
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 26
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 27
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 28
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 29
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 30
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 31
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 32
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 33
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 34
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 35
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 36
Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 1
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 2
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 3
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 4
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 5
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 6
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 7
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 8
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 9
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 10
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 11
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 12
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 13
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 14
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 15
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 16
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 17
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 18
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 19
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 20
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 21
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 22
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 23
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 24
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 25
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 26
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 27
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 28
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 29
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 30
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 31
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 32
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 33
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 34
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 35
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 36
  • Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706208
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White

Наушники TWS HONOR Choice Earbuds X7e белого цвета подключаются по Bluetooth к устройствам любых брендов и сохраняет стабильный сигнал на расстоянии до 10 м. Наушники играют объемный, чистый стереозвук, а система шумоподавления скрывает фоновые шумы и обеспечивает четкое звучание музыки и аудиокниг даже в общественном месте, в транспорте. Наушники TWS HONOR Choice Earbuds X7e заключены в пластиковый влагозащищенный корпус, оболочка защищает внутренние элементы от капель воды и пота. Гарнитуру можно носить во время бега, занятий спортом в тренажерном зале. Для управления наушниками предусмотрено приложение HONOR AI Space, здесь можно менять настройки эквалайзера, создавать плейлисты по своему вкусу.

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice X7E (5504ABHG) White




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS HONOR Choice Earbuds X7e белого цвета подключаются по Bluetooth к устройствам любых брендов и сохраняет стабильный сигнал на расстоянии до 10 м. Наушники играют объемный, чистый стереозвук, а система шумоподавления скрывает фоновые шумы и обеспечивает четкое звучание музыки и аудиокниг даже в общественном месте, в транспорте. Наушники TWS HONOR Choice Earbuds X7e заключены в пластиковый влагозащищенный корпус, оболочка защищает внутренние элементы от капель воды и пота. Гарнитуру можно носить во время бега, занятий спортом в тренажерном зале. Для управления наушниками предусмотрено приложение HONOR AI Space, здесь можно менять настройки эквалайзера, создавать плейлисты по своему вкусу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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