Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391460
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
83
Описание товара Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070)
Обладая своих диафрагмах титановым покрытием в 2 микрометра, Koss KSC75 минимизируют искажения и передают высокоточный звук. Поворачиваемые заушные дужки обеспечивают удобную посадку, а амбушюры хорошо прилегают к ушам. Мягкие амбушюры из пеноматериала пропускают открытый звук, позволяя не отключаться от окружающей действительности.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Обладая своих диафрагмах титановым покрытием в 2 микрометра, Koss KSC75 минимизируют искажения и передают высокоточный звук. Поворачиваемые заушные дужки обеспечивают удобную посадку, а амбушюры хорошо прилегают к ушам. Мягкие амбушюры из пеноматериала пропускают открытый звук, позволяя не отключаться от окружающей действительности.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Наушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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