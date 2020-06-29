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Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый

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Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый - фото 1
Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый - фото 2
Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255416
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
360

Описание товара Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый

Наушники A4Tech Bloody J450 с охватывающими амбушюрами позволят насладиться качественным и чистым звучание различных композиций. В модели предусмотрен встроенный микрофон с функцией шумоподавления, позволяющий использовать ее для общения в различных мессенджерах. Чувствительность: 100 дБ.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый

Источник: Яндекс Маркет
29.06.2020
Семен Г.

Достоинства:
Дизайн. Крепкие наушники, крепкий кабель. Качественный звук. Недорогие.

Недостатки:
За то время что я ими пользуюсь не обнаружил.

Комментарий:
Из прикольного хочется виртуальный звук 7.1 выделить, очень прикольно всё звучит, и необходимый объём создаётся, прямо таки чувствую себя на полях сражений, хотя не сравнить с домашним кинотеатром конечно. Динамики стоят хорошие, никаких искажений или потрескиваний нет и близко, в том числе и на максимальном уровне громкости. На максимуме ревут просто нереально, можно как динамики использовать, я как правило ставлю громкость на 30% и мне с запасом хватает.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наушники A4Tech Bloody J450 с охватывающими амбушюрами позволят насладиться качественным и чистым звучание различных композиций. В модели предусмотрен встроенный микрофон с функцией шумоподавления, позволяющий использовать ее для общения в различных мессенджерах. Чувствительность: 100 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2020
Семен Г.

Достоинства:
Дизайн. Крепкие наушники, крепкий кабель. Качественный звук. Недорогие.

Недостатки:
За то время что я ими пользуюсь не обнаружил.

Комментарий:
Из прикольного хочется виртуальный звук 7.1 выделить, очень прикольно всё звучит, и необходимый объём создаётся, прямо таки чувствую себя на полях сражений, хотя не сравнить с домашним кинотеатром конечно. Динамики стоят хорошие, никаких искажений или потрескиваний нет и близко, в том числе и на максимальном уровне громкости. На максимуме ревут просто нереально, можно как динамики использовать, я как правило ставлю громкость на 30% и мне с запасом хватает.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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