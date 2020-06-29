Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255416
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
360
Описание товара Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый
Наушники A4Tech Bloody J450 с охватывающими амбушюрами позволят насладиться качественным и чистым звучание различных композиций. В модели предусмотрен встроенный микрофон с функцией шумоподавления, позволяющий использовать ее для общения в различных мессенджерах. Чувствительность: 100 дБ.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Наушники A4Tech Bloody J450 с охватывающими амбушюрами позволят насладиться качественным и чистым звучание различных композиций. В модели предусмотрен встроенный микрофон с функцией шумоподавления, позволяющий использовать ее для общения в различных мессенджерах. Чувствительность: 100 дБ.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Дизайн. Крепкие наушники, крепкий кабель. Качественный звук. Недорогие.
Недостатки:
За то время что я ими пользуюсь не обнаружил.
Комментарий:
Из прикольного хочется виртуальный звук 7.1 выделить, очень прикольно всё звучит, и необходимый объём создаётся, прямо таки чувствую себя на полях сражений, хотя не сравнить с домашним кинотеатром конечно. Динамики стоят хорошие, никаких искажений или потрескиваний нет и близко, в том числе и на максимальном уровне громкости. На максимуме ревут просто нереально, можно как динамики использовать, я как правило ставлю громкость на 30% и мне с запасом хватает.
Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody J450 черный/зеленый
Достоинства:
Дизайн. Крепкие наушники, крепкий кабель. Качественный звук. Недорогие.
Недостатки:
За то время что я ими пользуюсь не обнаружил.
Комментарий:
Из прикольного хочется виртуальный звук 7.1 выделить, очень прикольно всё звучит, и необходимый объём создаётся, прямо таки чувствую себя на полях сражений, хотя не сравнить с домашним кинотеатром конечно. Динамики стоят хорошие, никаких искажений или потрескиваний нет и близко, в том числе и на максимальном уровне громкости. На максимуме ревут просто нереально, можно как динамики использовать, я как правило ставлю громкость на 30% и мне с запасом хватает.