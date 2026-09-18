Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381)
Компания Razer прекрасно понимает, какая периферия требуется про-геймерам и начинающим игрокам, желающим покорить вершину ладдера в стратегиях и сетевых шутерах. Попробуй ворваться в бой вместе с Razer Kraken X Lite – гарнитурой, предназначенной для многочасовых баталий в виртуальных мирах. НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. Наушники от Razer получили облегчённый каркас, который не растерял свой прочности. Модель изготовлена из качественных материалов и обладает оптимальным весом для продолжительных игровых сессий. Гарнитура получила овальные амбушюры с пеной, которая обладает эффектом памяти. Там же расположился канал для очков, чтобы тебе не приходилось откладывать их в сторону. ОБЪЁМНЫЙ ЗВУК. Razer Kraken X Lite располагает двумя 40-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами, которые демонстрирует качественное звучание как на низких частотах, так и на «верхах». Гарнитура способна создавать объёмную акустическую картину, используя 7.1-канальный виртуальный звук. Это потребуется каждому геймеру, который не хочет прозевать выстрел снайпера или неожиданное появление врага за углом. Кроме того, наушники обладают поворотным микрофоном для удобных переговоров с напарниками.
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