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Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381)

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Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 1
Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 2
Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 3
Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 4
Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 5
Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 1
  • Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 2
  • Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 3
  • Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 4
  • Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 5
  • Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290607
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.3
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
24х19х11
Вес, г.
550

Описание товара Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381)

Компания Razer прекрасно понимает, какая периферия требуется про-геймерам и начинающим игрокам, желающим покорить вершину ладдера в стратегиях и сетевых шутерах. Попробуй ворваться в бой вместе с Razer Kraken X Lite – гарнитурой, предназначенной для многочасовых баталий в виртуальных мирах. НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. Наушники от Razer получили облегчённый каркас, который не растерял свой прочности. Модель изготовлена из качественных материалов и обладает оптимальным весом для продолжительных игровых сессий. Гарнитура получила овальные амбушюры с пеной, которая обладает эффектом памяти. Там же расположился канал для очков, чтобы тебе не приходилось откладывать их в сторону. ОБЪЁМНЫЙ ЗВУК. Razer Kraken X Lite располагает двумя 40-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами, которые демонстрирует качественное звучание как на низких частотах, так и на «верхах». Гарнитура способна создавать объёмную акустическую картину, используя 7.1-канальный виртуальный звук. Это потребуется каждому геймеру, который не хочет прозевать выстрел снайпера или неожиданное появление врага за углом. Кроме того, наушники обладают поворотным микрофоном для удобных переговоров с напарниками.

Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken X Lite (RZ04-02950100-R381)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.3
Складная конструкция
нет
Описание
Компания Razer прекрасно понимает, какая периферия требуется про-геймерам и начинающим игрокам, желающим покорить вершину ладдера в стратегиях и сетевых шутерах. Попробуй ворваться в бой вместе с Razer Kraken X Lite – гарнитурой, предназначенной для многочасовых баталий в виртуальных мирах. НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. Наушники от Razer получили облегчённый каркас, который не растерял свой прочности. Модель изготовлена из качественных материалов и обладает оптимальным весом для продолжительных игровых сессий. Гарнитура получила овальные амбушюры с пеной, которая обладает эффектом памяти. Там же расположился канал для очков, чтобы тебе не приходилось откладывать их в сторону. ОБЪЁМНЫЙ ЗВУК. Razer Kraken X Lite располагает двумя 40-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами, которые демонстрирует качественное звучание как на низких частотах, так и на «верхах». Гарнитура способна создавать объёмную акустическую картину, используя 7.1-канальный виртуальный звук. Это потребуется каждому геймеру, который не хочет прозевать выстрел снайпера или неожиданное появление врага за углом. Кроме того, наушники обладают поворотным микрофоном для удобных переговоров с напарниками.
Самовывоз
Доставка
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