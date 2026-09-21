Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка
Лимитированное издание на двойном 180-граммовом серебряном виниле. Коллектив Whitesnake перевыпускают свой седьмой студийник, вышедший в далеком 1997 году – как раз чтобы отметить его 25-тилетие. С этим переизданием, например, альбом впервые официально выйдет в США, где ранее не издавался вообще. У альбома довольно сложная история – группа пережила распад, и «материалом» после ее воссоединения стала работа основателя группы, которую он планировал исключительно как сольный альбом, но лейбл настоял на другом, несмотря на разницу в стиле и звучании. Теперь все фанаты смогут насладиться альбомом снова, в новом качестве, а некоторые даже узнают, каким был оригинал – в некоторые варианты переиздания войдет ремикшированная версия, которая ближе к изначальной задумке лидера группы и которую пришлось изменить из-за выпуска от имени Whitesnake.
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