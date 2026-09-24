Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Две Звезды
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 705784
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 590 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Две Звезды
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Надо Же!, Блеск В Ее Глазах, Этот Парень С Гитарой, Она Не Волшебница, Моя Соперница Гитара, Моя Любовь, С Тобой И Без Тебя, Две Звезды, Пристань Твоей Надежды, Некогда, Ромео И Джульетта, Золотая Карусель (Эти Белые Цветы), Неведомая Даль, Птица Певчая, Когда Меня Ты Позовешь, Вы Так Невинны..., Когда Меня Ты Позовешь, Мечты
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитSimon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитQueens Of The Stone Age - Queens Of The Stone Age (0191401176811...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитOST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитExtreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитSteve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитDokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитColdplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитThe Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (0602445401307) винил...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитBlur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитThe Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитTord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластин...
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Две Звезды
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Надо Же!, Блеск В Ее Глазах, Этот Парень С Гитарой, Она Не Волшебница, Моя Соперница Гитара, Моя Любовь, С Тобой И Без Тебя, Две Звезды, Пристань Твоей Надежды, Некогда, Ромео И Джульетта, Золотая Карусель (Эти Белые Цветы), Неведомая Даль, Птица Певчая, Когда Меня Ты Позовешь, Вы Так Невинны..., Когда Меня Ты Позовешь, Мечты
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка