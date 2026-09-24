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Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 4
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 5
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 6
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Две Звезды
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 4
  • Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 5
  • Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 6
  • Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Две Звезды
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Надо Же!, Блеск В Ее Глазах, Этот Парень С Гитарой, Она Не Волшебница, Моя Соперница Гитара, Моя Любовь, С Тобой И Без Тебя, Две Звезды, Пристань Твоей Надежды, Некогда, Ромео И Джульетта, Золотая Карусель (Эти Белые Цветы), Неведомая Даль, Птица Певчая, Когда Меня Ты Позовешь, Вы Так Невинны..., Когда Меня Ты Позовешь, Мечты
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка

Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Две Звезды
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Надо Же!, Блеск В Ее Глазах, Этот Парень С Гитарой, Она Не Волшебница, Моя Соперница Гитара, Моя Любовь, С Тобой И Без Тебя, Две Звезды, Пристань Твоей Надежды, Некогда, Ромео И Джульетта, Золотая Карусель (Эти Белые Цветы), Неведомая Даль, Птица Певчая, Когда Меня Ты Позовешь, Вы Так Невинны..., Когда Меня Ты Позовешь, Мечты
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Кузьмин - Две Звезды (Cristal Red) +(постер) (4680068804640) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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