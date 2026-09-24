Elton John; Brandi Carlile - Who Believes in Angels? (coloured) (0602465786965) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elton John, Brandi Carlile
Альбом (сингл)
Who Believes in Angelsx
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 707062
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602465786965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elton John, Brandi Carlile
Альбом (сингл)
Who Believes in Angelsx
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Rose Of Laura Nyro, Little Richard’s Bible, Swing For The Fences, Never Too Late, You Without Me Who Believes In Angelsx, The River Man, A Little Light, Someone To Belong To, When This Old World Is Done With Me
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John; Brandi Carlile - Who Believes in Angels? (coloured) (0602465786965) виниловая пластинка
Who Believes In Angelsx был написан и записан в течение 20 дней и является совместным студийным альбомом Элтона Джона и Брэнди Карлайл. Издание на трехцветном виниле. Альбом включает песни Элтона и песни Брэнди, при участии давнего соавтора Берни Топина, а продюсер и соавтор Эндрю Уотт выступил в качестве продюсера, посредника и творческого проводника. Их поддерживает группа мирового класса, состоящая из Чада Смита, Пино Палладино и Джоша Клингхоффера. Это 33-й студийный альбом Элтона Джона и 8-й студийный альбом Брэнди Карлайл соответственно. Издание включает 16-страничный буклет с эксклюзивными примечаниями Элтона Джона, Брэнди Карлайл, Эндрю Уотта и Берни Топина, а также текстами песен и фотографиями.
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602465786965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elton John, Brandi Carlile
Альбом (сингл)
Who Believes in Angelsx
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Rose Of Laura Nyro, Little Richard’s Bible, Swing For The Fences, Never Too Late, You Without Me Who Believes In Angelsx, The River Man, A Little Light, Someone To Belong To, When This Old World Is Done With Me
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Who Believes In Angelsx был написан и записан в течение 20 дней и является совместным студийным альбомом Элтона Джона и Брэнди Карлайл. Издание на трехцветном виниле. Альбом включает песни Элтона и песни Брэнди, при участии давнего соавтора Берни Топина, а продюсер и соавтор Эндрю Уотт выступил в качестве продюсера, посредника и творческого проводника. Их поддерживает группа мирового класса, состоящая из Чада Смита, Пино Палладино и Джоша Клингхоффера. Это 33-й студийный альбом Элтона Джона и 8-й студийный альбом Брэнди Карлайл соответственно. Издание включает 16-страничный буклет с эксклюзивными примечаниями Элтона Джона, Брэнди Карлайл, Эндрю Уотта и Берни Топина, а также текстами песен и фотографиями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Elton John; Brandi Carlile - Who Believes in Angels? (coloured) (0602465786965) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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