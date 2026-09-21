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Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка

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Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 1
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 2
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 3
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 4
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 5
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 6
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 7
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 1
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 2
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 3
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 4
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 5
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 6
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 7
  • Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705729
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка

Третий студийный альбом американской хеви-метал-группы Metal Church, выпущенный в 1989 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.

Отзывы о товаре Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Третий студийный альбом американской хеви-метал-группы Metal Church, выпущенный в 1989 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metal Church - Blessing In Disguise (8718469535996) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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