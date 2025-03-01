Top.Mail.Ru
Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка

6 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - фото 2
Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - фото 3
Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Legend
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
European Market
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
European Market
Barcode
[0600753030523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Legend
Жанр
Регги
Трек-лист
Is This Love, No Woman No Cry, Could You Be Loved, Three Little Birds, Buffalo Soldier, Get Up Stand Up, Stir It Up, One Love / People Get Ready, I Shot The Sheriff, Waiting In Vain, Redemption Song, Satisfy My Soul, Exodus, Jamming
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка

Track List

A1Is This Love3:52
A2No Woman No Cry4:02
A3Could You Be Loved3:35
A4Three Little Birds2:58
A5Buffalo Soldier2:43
A6Get Up Stand Up3:14
A7Stir It Up3:38
B1One Love / People Get Ready2:53
B2I Shot The Sheriff3:46
B3Waiting In Vain4:06
B4Redemption Song3:46
B5Satisfy My Soul3:49
B6Exodus4:16
B7Jamming3:17



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
на одной стороне в начале проскакивает при проигрывании
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
хороший сборник, это любовь
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2022
Аркадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Удалось купить в начале февраля. Цена была приемлемой. Теперь из-за импортного происхождения уже немного не так
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2022
Роман А

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка понравилась, есть чем сравнивать, своей цены стоит
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2021
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество пластинки, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2021
Артём Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка и по качеству и сам альбом шикарен. Рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
European Market
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
European Market
Barcode
[0600753030523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Legend
Жанр
Регги
Трек-лист
Is This Love, No Woman No Cry, Could You Be Loved, Three Little Birds, Buffalo Soldier, Get Up Stand Up, Stir It Up, One Love / People Get Ready, I Shot The Sheriff, Waiting In Vain, Redemption Song, Satisfy My Soul, Exodus, Jamming
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Is This Love3:52
A2No Woman No Cry4:02
A3Could You Be Loved3:35
A4Three Little Birds2:58
A5Buffalo Soldier2:43
A6Get Up Stand Up3:14
A7Stir It Up3:38
B1One Love / People Get Ready2:53
B2I Shot The Sheriff3:46
B3Waiting In Vain4:06
B4Redemption Song3:46
B5Satisfy My Soul3:49
B6Exodus4:16
B7Jamming3:17


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
на одной стороне в начале проскакивает при проигрывании
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
хороший сборник, это любовь
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2022
Аркадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Удалось купить в начале февраля. Цена была приемлемой. Теперь из-за импортного происхождения уже немного не так
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2022
Роман А

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка понравилась, есть чем сравнивать, своей цены стоит
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2021
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество пластинки, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2021
Артём Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка и по качеству и сам альбом шикарен. Рекомендую.


Bob Marley - Legend (0600753030523) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...