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The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 3
The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 4
The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 5
The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 6
The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Eve
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 3
  • The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 4
  • The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 5
  • The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 6
  • The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Eve
Жанр
Диско
Трек-лист
Lucifer, You Lie Down With Dogs, A Man, There, Winding Me Up, Dammed If I Do, Don't Hold Back, Secret Garden, If I Could Change Your Mind
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lucifer, You Lie Down With Dogs, A Man, There, Winding Me Up, Dammed If I Do, Don't Hold Back, Secret Garden, If I Could Change Your Mind

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Eve
Жанр
Диско
Трек-лист
Lucifer, You Lie Down With Dogs, A Man, There, Winding Me Up, Dammed If I Do, Don't Hold Back, Secret Garden, If I Could Change Your Mind
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lucifer, You Lie Down With Dogs, A Man, There, Winding Me Up, Dammed If I Do, Don't Hold Back, Secret Garden, If I Could Change Your Mind
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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