The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Eve
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 626182
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Eve
Жанр
Диско
Трек-лист
Lucifer, You Lie Down With Dogs, A Man, There, Winding Me Up, Dammed If I Do, Don't Hold Back, Secret Garden, If I Could Change Your Mind
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lucifer, You Lie Down With Dogs, A Man, There, Winding Me Up, Dammed If I Do, Don't Hold Back, Secret Garden, If I Could Change Your Mind
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Eve
Жанр
Диско
Трек-лист
Lucifer, You Lie Down With Dogs, A Man, There, Winding Me Up, Dammed If I Do, Don't Hold Back, Secret Garden, If I Could Change Your Mind
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lucifer, You Lie Down With Dogs, A Man, There, Winding Me Up, Dammed If I Do, Don't Hold Back, Secret Garden, If I Could Change Your Mind
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The Alan Parsons Project - Eve (8713748982270) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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