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Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка

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Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 1
Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 2
Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 3
Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 4
Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 5
Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 6
Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 7
Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 8
Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
OK Computer
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 3
  • Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 4
  • Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 5
  • Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 6
  • Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 7
  • Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 8
  • Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617365
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904078119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
OK Computer
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Airbag, Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Exit Music (For A Film), Let Down, Karma Police, Fitter Happier, Electioneering, Climbing Up The Walls, No Surprises, Lucky, The Tourist
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Airbag, Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Exit Music (For A Film), Let Down, Karma Police, Fitter Happier, Electioneering, Climbing Up The Walls, No Surprises, Lucky, The Tourist

Отзывы о товаре Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904078119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
OK Computer
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Airbag, Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Exit Music (For A Film), Let Down, Karma Police, Fitter Happier, Electioneering, Climbing Up The Walls, No Surprises, Lucky, The Tourist
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Airbag, Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Exit Music (For A Film), Let Down, Karma Police, Fitter Happier, Electioneering, Climbing Up The Walls, No Surprises, Lucky, The Tourist
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Radiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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