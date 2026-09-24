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Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка

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Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка - фото 2
Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка - фото 3
Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Будь как дома, Путник…
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка - фото 2
  • Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка - фото 3
  • Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696111
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Будь как дома, Путник…
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Король и Шут, Два друга и разбойники, Сапоги мертвеца, Охотник, Паника в селе Истинный убийца, Лесник, Помоги мне!, История о мёртвой женщине, Кукольный театр, Валет и Дама, Весёлые тролли, Он не знает, что такое жить!, Отец и маски, Сказка про дракона, Инструмент, Собрание
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Король и Шут, Два друга и разбойники, Сапоги мертвеца, Охотник, Паника в селе Истинный убийца, Лесник, Помоги мне!, История о мёртвой женщине, Кукольный театр, Валет и Дама, Весёлые тролли, Он не знает, что такое жить!, Отец и маски, Сказка про дракона, Инструмент, Собрание

Отзывы о товаре Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Будь как дома, Путник…
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Король и Шут, Два друга и разбойники, Сапоги мертвеца, Охотник, Паника в селе Истинный убийца, Лесник, Помоги мне!, История о мёртвой женщине, Кукольный театр, Валет и Дама, Весёлые тролли, Он не знает, что такое жить!, Отец и маски, Сказка про дракона, Инструмент, Собрание
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Король и Шут, Два друга и разбойники, Сапоги мертвеца, Охотник, Паника в селе Истинный убийца, Лесник, Помоги мне!, История о мёртвой женщине, Кукольный театр, Валет и Дама, Весёлые тролли, Он не знает, что такое жить!, Отец и маски, Сказка про дракона, Инструмент, Собрание
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Король И Шут - Будь как дома, Путник… (4606344052703) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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