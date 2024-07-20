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Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 4
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 5
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 6
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 7
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 8
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
CALIFORNICATION
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 5
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 6
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 7
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 8
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99374
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS
filter_none Товар входит в коллекцию RED HOT CHILI PEPPERS

Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624738619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
CALIFORNICATION
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Around The World, Parallel Universe, Scar Tissue, Otherside, Get On Top, Californication, Easily, Porcelain, Emit Remmus, I Like Dirt, This Velvet Glove, Savior, Purple Stain, Right On Time, Road Trippin'
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка

Track List

A1Around The World3:58
A2Parallel Universe4:30
A3Scar Tissue3:37
A4Otherside4:16
B1Get On Top3:17
B2Californication5:21
B3Easily3:51
C1Porcelain2:44
C2Emit Remmus4:00
C3I Like Dirt2:38
C4This Velvet Glove3:45
D1Savior4:52
D2Purple Stain4:13
D3Right On Time1:52
D4Road Trippin'3:25



Теги товара: Indie, Limited Edition

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка

20.07.2024
Иван

Достоинства:
Отличное качество винила, звук чистый и насыщенный

Недостатки:
Некоторые менее известные треки могут показаться не такими запоминающимися

Комментарий:
Качество звучания на высоте — каждый инструмент слышен четко, как будто ты на концерте. Конечно, есть пара треков, которые не так запоминаются, но это не умаляет общей магии альбома. Я как любитель хорошей музыки, рекомендую!
07.04.2021
Рустам

Достоинства:
Культовый альбом перцев, включая заглавный хит.

Комментарий:
Хорошее переиздание, претензий к качеству пластинок нет. рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624738619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
CALIFORNICATION
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Around The World, Parallel Universe, Scar Tissue, Otherside, Get On Top, Californication, Easily, Porcelain, Emit Remmus, I Like Dirt, This Velvet Glove, Savior, Purple Stain, Right On Time, Road Trippin'
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Around The World3:58
A2Parallel Universe4:30
A3Scar Tissue3:37
A4Otherside4:16
B1Get On Top3:17
B2Californication5:21
B3Easily3:51
C1Porcelain2:44
C2Emit Remmus4:00
C3I Like Dirt2:38
C4This Velvet Glove3:45
D1Savior4:52
D2Purple Stain4:13
D3Right On Time1:52
D4Road Trippin'3:25


Теги товара: Indie, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.07.2024
Иван

Достоинства:
Отличное качество винила, звук чистый и насыщенный

Недостатки:
Некоторые менее известные треки могут показаться не такими запоминающимися

Комментарий:
Качество звучания на высоте — каждый инструмент слышен четко, как будто ты на концерте. Конечно, есть пара треков, которые не так запоминаются, но это не умаляет общей магии альбома. Я как любитель хорошей музыки, рекомендую!
07.04.2021
Рустам

Достоинства:
Культовый альбом перцев, включая заглавный хит.

Комментарий:
Хорошее переиздание, претензий к качеству пластинок нет. рекомендую.


Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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