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Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 1
Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 2
Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 3
Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 4
Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 5
Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 6
Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 7
Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 8
Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
FOREVER YOUNG
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 1
  • Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 2
  • Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 3
  • Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 4
  • Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 5
  • Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 6
  • Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 7
  • Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 8
  • Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387258
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295526283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
FOREVER YOUNG
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Original Album Remastered A Victory Of Love (Remaster), Summer In Berlin (Remaster), Big In Japan (Remaster), To Germany With Love (Remaster), Fallen Angel (Remaster), Forever Young (Remaster), In The Mood (Remaster), Sounds Like A Melody (Remaster), Lies (Remaster), The Jet Set (Remaster)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка

Track List

A1Victory Of Love4:14
A2Summer In Berlin4:45
A3Big In Japan4:43
A4To Germany With Love4:15
A5Fallen Angel3:55
B1Forever Young3:45
B2In The Mood4:29
B3Sounds Like A Melody4:42
B4Lies3:32
B5The Jet Set4:52

Отзывы о товаре Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Ильшат А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный винил . качество звука супер. винил не кривой. упаковка отличная.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
кайф, очень понравилось, пластинка ровная, звук спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Гриша П.

Достоинства:


Комментарий:
Ностальгия, качество записи очень хорошее, хоть и пощелкивает во время пауз, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка, пришла в воздушной плёнке и картонной коробке. Лучший альбом этой группы.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295526283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
FOREVER YOUNG
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Original Album Remastered A Victory Of Love (Remaster), Summer In Berlin (Remaster), Big In Japan (Remaster), To Germany With Love (Remaster), Fallen Angel (Remaster), Forever Young (Remaster), In The Mood (Remaster), Sounds Like A Melody (Remaster), Lies (Remaster), The Jet Set (Remaster)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Victory Of Love4:14
A2Summer In Berlin4:45
A3Big In Japan4:43
A4To Germany With Love4:15
A5Fallen Angel3:55
B1Forever Young3:45
B2In The Mood4:29
B3Sounds Like A Melody4:42
B4Lies3:32
B5The Jet Set4:52
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Ильшат А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный винил . качество звука супер. винил не кривой. упаковка отличная.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
кайф, очень понравилось, пластинка ровная, звук спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Гриша П.

Достоинства:


Комментарий:
Ностальгия, качество записи очень хорошее, хоть и пощелкивает во время пауз, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка, пришла в воздушной плёнке и картонной коробке. Лучший альбом этой группы.


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