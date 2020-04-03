Top.Mail.Ru
Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка - фото 1
Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка - фото 2
Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка - фото 3
Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.04.2020
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
Turn Back
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка - фото 1
  • Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка - фото 2
  • Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка - фото 3
  • Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624926
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.04.2020
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
Turn Back
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка

Turn Back - переиздание дебютного студийного альбома американской рок-группы Toto, первоначально выпущенного в 1981 году. Альбом стал самым непопулярным альбомом Toto за всю историю их существования. Группа пыталась найти свой собственный стиль, отличительный от других коллективов. Во время записи музыканты вдохновлялись творчеством британской рок-группы Queen, а продюсером их альбома стал Джефф Уоркмен. Композиция @Live for Today@ была написана в одиночку Стивом Люкатером. Релиз представлен на черном виниле и включает постер. Toto - американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро (ударные, перкуссия), Дэвид Хангейт (бас-гитара). Группа была образована в Калифорнии в 1977 году. Коллектив сумел органично соединить прогрессивный рок, ритм-энд-блюз и хард-рок, сплав которых и был представлен на дебютном альбоме под названием Toto, а также освоить такие направления как соул, фанк и джаз. Пик популярности Toto пришёлся на конец 1970-х - начало 1980-х годов. Композиция Hold the Line с дебютной пластинки стала первым коммерчески успешным синглом группы, а в 1982 году был издан самый удачный в этом отношении альбом коллектива - Toto IV, благодаря которому группа была номинирована на Грэмми в номинации Открытие года. Toto получили Грэмми в номинациях Альбом года и Запись года, а песни с Toto IV - Africa и Rosanna - долгое время царили в эфире американских радиостанций. Пластинка стала трижды платиновой в США, и золотой - в Великобритании. Последующие релизы группы не смогли повторить этого успеха. Коллектив Toto также написал музыку, вошедшую в саундтрек фильма Дэвида Линча Дюна (1984).



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.04.2020
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
Turn Back
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Turn Back - переиздание дебютного студийного альбома американской рок-группы Toto, первоначально выпущенного в 1981 году. Альбом стал самым непопулярным альбомом Toto за всю историю их существования. Группа пыталась найти свой собственный стиль, отличительный от других коллективов. Во время записи музыканты вдохновлялись творчеством британской рок-группы Queen, а продюсером их альбома стал Джефф Уоркмен. Композиция @Live for Today@ была написана в одиночку Стивом Люкатером. Релиз представлен на черном виниле и включает постер. Toto - американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро (ударные, перкуссия), Дэвид Хангейт (бас-гитара). Группа была образована в Калифорнии в 1977 году. Коллектив сумел органично соединить прогрессивный рок, ритм-энд-блюз и хард-рок, сплав которых и был представлен на дебютном альбоме под названием Toto, а также освоить такие направления как соул, фанк и джаз. Пик популярности Toto пришёлся на конец 1970-х - начало 1980-х годов. Композиция Hold the Line с дебютной пластинки стала первым коммерчески успешным синглом группы, а в 1982 году был издан самый удачный в этом отношении альбом коллектива - Toto IV, благодаря которому группа была номинирована на Грэмми в номинации Открытие года. Toto получили Грэмми в номинациях Альбом года и Запись года, а песни с Toto IV - Africa и Rosanna - долгое время царили в эфире американских радиостанций. Пластинка стала трижды платиновой в США, и золотой - в Великобритании. Последующие релизы группы не смогли повторить этого успеха. Коллектив Toto также написал музыку, вошедшую в саундтрек фильма Дэвида Линча Дюна (1984).


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка – стоимость товара 2850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...