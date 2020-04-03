Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Toto - Turn Back (0190758011110) виниловая пластинка
Turn Back - переиздание дебютного студийного альбома американской рок-группы Toto, первоначально выпущенного в 1981 году. Альбом стал самым непопулярным альбомом Toto за всю историю их существования. Группа пыталась найти свой собственный стиль, отличительный от других коллективов. Во время записи музыканты вдохновлялись творчеством британской рок-группы Queen, а продюсером их альбома стал Джефф Уоркмен. Композиция @Live for Today@ была написана в одиночку Стивом Люкатером. Релиз представлен на черном виниле и включает постер. Toto - американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро (ударные, перкуссия), Дэвид Хангейт (бас-гитара). Группа была образована в Калифорнии в 1977 году. Коллектив сумел органично соединить прогрессивный рок, ритм-энд-блюз и хард-рок, сплав которых и был представлен на дебютном альбоме под названием Toto, а также освоить такие направления как соул, фанк и джаз. Пик популярности Toto пришёлся на конец 1970-х - начало 1980-х годов. Композиция Hold the Line с дебютной пластинки стала первым коммерчески успешным синглом группы, а в 1982 году был издан самый удачный в этом отношении альбом коллектива - Toto IV, благодаря которому группа была номинирована на Грэмми в номинации Открытие года. Toto получили Грэмми в номинациях Альбом года и Запись года, а песни с Toto IV - Africa и Rosanna - долгое время царили в эфире американских радиостанций. Пластинка стала трижды платиновой в США, и золотой - в Великобритании. Последующие релизы группы не смогли повторить этого успеха. Коллектив Toto также написал музыку, вошедшую в саундтрек фильма Дэвида Линча Дюна (1984).
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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