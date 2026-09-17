Chic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 140183
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Le Freak
|3:30
|A2
|I Want Your Love
|3:28
|A3
|Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)
|3:40
|A4
|Everybody Dance
|8:25
|B1
|Chic Cheer
|4:42
|B2
|Good Times
|8:13
|B3
|My Feet Keep Dancing
|6:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Le Freak
|3:30
|A2
|I Want Your Love
|3:28
|A3
|Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)
|3:40
|A4
|Everybody Dance
|8:25
|B1
|Chic Cheer
|4:42
|B2
|Good Times
|8:13
|B3
|My Feet Keep Dancing
|6:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Chic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка - по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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