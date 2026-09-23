OST - The Bodyguard (Various Artists) (0194399671818) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Bodyguard
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 629771
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399671818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Bodyguard
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Will Always Love You - Whitney Houston, I Have Nothing - Whitney Houston, I'm Every Woman - Whitney Houston, Run to You - Whitney Houston, Queen of the Night - Whitney Houston, Jesus Loves Me - Whitney Houston, Even If My Heart Would Break - Kenny G and Aaron Neville, Someday (I'm Coming Back) - Lisa Stansfield, t's Gonna Be A Lovely Day - The S.O.U.L. S.Y.S.T.E.M., (What's So Funnny 'Bout) Peace, Love And Understanding - Curtis Stigers, Theme from The Bodyguard - Alan Silvestri, Trust in Me -
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Bodyguard (Various Artists) (0194399671818) виниловая пластинка
Саундтрек из фильма Телохранитель, выпущенный 17 ноября 1992 года под лейблом Arista Records, включает в себя как песни Уитни Хьюстон, так и композиции различных исполнителей. Со-исполнительными продюсерами альбома стали Уитни Хьюстон и Клайв Дэвис. Благодаря саундтреку Уитни Хьюстон стала первой певицей, которой удалось продать более миллиона копий альбома за одну неделю, с тех пор как была введена новая система мониторинга продаж Nielsen SoundScan в мае 1991 года. Саундтрек выиграл «Грэмми» в номинации Лучший альбом года и получил семнадцатикратную платиновую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний 1 ноября 1999 года.
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399671818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Bodyguard
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Will Always Love You - Whitney Houston, I Have Nothing - Whitney Houston, I'm Every Woman - Whitney Houston, Run to You - Whitney Houston, Queen of the Night - Whitney Houston, Jesus Loves Me - Whitney Houston, Even If My Heart Would Break - Kenny G and Aaron Neville, Someday (I'm Coming Back) - Lisa Stansfield, t's Gonna Be A Lovely Day - The S.O.U.L. S.Y.S.T.E.M., (What's So Funnny 'Bout) Peace, Love And Understanding - Curtis Stigers, Theme from The Bodyguard - Alan Silvestri, Trust in Me -
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек из фильма Телохранитель, выпущенный 17 ноября 1992 года под лейблом Arista Records, включает в себя как песни Уитни Хьюстон, так и композиции различных исполнителей. Со-исполнительными продюсерами альбома стали Уитни Хьюстон и Клайв Дэвис. Благодаря саундтреку Уитни Хьюстон стала первой певицей, которой удалось продать более миллиона копий альбома за одну неделю, с тех пор как была введена новая система мониторинга продаж Nielsen SoundScan в мае 1991 года. Саундтрек выиграл «Грэмми» в номинации Лучший альбом года и получил семнадцатикратную платиновую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний 1 ноября 1999 года.
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OST - The Bodyguard (Various Artists) (0194399671818) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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