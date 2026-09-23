Insomnium - Argent Moon (EP) (0194398784113) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
Argent Moon (EP)
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 500615
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2 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
EP
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
Argent Moon (EP)
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Insomnium - Argent Moon (EP) (0194398784113) виниловая пластинка
Insomnium - Argent Moon (EP) (0194398784113) виниловая пластинка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
EP
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
Argent Moon (EP)
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Insomnium - Argent Moon (EP) (0194398784113) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Insomnium - Argent Moon (EP) (0194398784113) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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