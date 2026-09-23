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Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка

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Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Ice On Fire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624799
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455160799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Ice On Fire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Town, Cry To Heaven, Soul Glove, Nikita, Too Young, Wrap Her Up, Satellite, Tell Me What The Papers Say, Candy By The Pound, Shoot Down The Moon
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка

Ice On Fire - это современный документ поп-музыки 1980-х годов и свидетельство неутомимого творчества этого артиста, который всегда шел в ногу со временем. Его песни всегда были вне времени. Ice On Fire - это довольно упущенная из виду запись в общем творчестве Элтона Джона, к которой определенно стоит вернуться. Роджер Тейлор и Джон Дикон из группы Queen, Джордж Майкл, Ник Кершоу и Sister Sledge были одними из тех, кто участвовал в записи альбома Элтона. Переиздание девятнадцатого студийного альбома Элтона Джона Ice On Fire на виниле, ремастированное на всемирно известной студии мастеринга Lurssen Mastering. Первый альбом Элтона после Blue Moves, созданный его давним продюсером Гасом Дадженом и выпущенный в ноябре 1985 года. Включает синглы Nikita, Wrap Her Up, Soul Glove и Cry To Heaven. Это переиздание соответствует оригинальному трек-листу, упаковке и редактированию в студии Abbey Road.

Отзывы о товаре Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455160799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Ice On Fire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Town, Cry To Heaven, Soul Glove, Nikita, Too Young, Wrap Her Up, Satellite, Tell Me What The Papers Say, Candy By The Pound, Shoot Down The Moon
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ice On Fire - это современный документ поп-музыки 1980-х годов и свидетельство неутомимого творчества этого артиста, который всегда шел в ногу со временем. Его песни всегда были вне времени. Ice On Fire - это довольно упущенная из виду запись в общем творчестве Элтона Джона, к которой определенно стоит вернуться. Роджер Тейлор и Джон Дикон из группы Queen, Джордж Майкл, Ник Кершоу и Sister Sledge были одними из тех, кто участвовал в записи альбома Элтона. Переиздание девятнадцатого студийного альбома Элтона Джона Ice On Fire на виниле, ремастированное на всемирно известной студии мастеринга Lurssen Mastering. Первый альбом Элтона после Blue Moves, созданный его давним продюсером Гасом Дадженом и выпущенный в ноябре 1985 года. Включает синглы Nikita, Wrap Her Up, Soul Glove и Cry To Heaven. Это переиздание соответствует оригинальному трек-листу, упаковке и редактированию в студии Abbey Road.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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