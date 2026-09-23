Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elton John - Ice On Fire (0602455160799) виниловая пластинка
Ice On Fire - это современный документ поп-музыки 1980-х годов и свидетельство неутомимого творчества этого артиста, который всегда шел в ногу со временем. Его песни всегда были вне времени. Ice On Fire - это довольно упущенная из виду запись в общем творчестве Элтона Джона, к которой определенно стоит вернуться. Роджер Тейлор и Джон Дикон из группы Queen, Джордж Майкл, Ник Кершоу и Sister Sledge были одними из тех, кто участвовал в записи альбома Элтона. Переиздание девятнадцатого студийного альбома Элтона Джона Ice On Fire на виниле, ремастированное на всемирно известной студии мастеринга Lurssen Mastering. Первый альбом Элтона после Blue Moves, созданный его давним продюсером Гасом Дадженом и выпущенный в ноябре 1985 года. Включает синглы Nikita, Wrap Her Up, Soul Glove и Cry To Heaven. Это переиздание соответствует оригинальному трек-листу, упаковке и редактированию в студии Abbey Road.
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